Без договор се самонастаняват: След вадене на меч и пистолет проблемът с хижите в България пак ескалира

Днес беше "Камен дел". Преди два месеца беше "Рибарица". Преди това друг наш обект - "Еделвайс". Докога ще продължават тези случаи, при които е изтекъл договор за стопанисване и този, който е стопанисвал, си въобразява, че обектът е негов? Тази тема постави Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз (БТС).

Скандалите със собственост на хижи в България отдавна не са новина и датират от много време -

Венев директно заяви, че досегашният стопанин на "Камен дел" не бил направил ремонт със свои средства. Той разказа пред БНТ, че имало куп случаи, в които стопанисващият "се самонастанява" след като му е изтекъл договора –

Венев посочи, че БТС има 12-годишна стратегия за развитие на планинския туризъм. Сред целите ѝ са инвестиции в туристически инфраструктура, дигитализация и оправяне на маркировката в планините. Внимателно ще следим какво става сега в платформите на политическите партии, които искат да влязат в парламента – какво предлагат за българския туризъм, подчерта председателят на БТС.

