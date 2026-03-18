БФБорба повика Кирил Милов и Семен Новиков в националния отбор на България

Българска федерация по борба изпрати покана до състезателите на СК ЦСКА за участие в тренировъчния процес на националния отбор за турнира „Дан Колов - Никола Петров“ и Европейското първенство в Тирана, гласи съобщение от организацията. От федерацията добавят, че „включването на състезателите в централизирания тренировъчен процес ще допринесе за оптималната им спортно-техническа подготовка и за достойното представяне на България на международната сцена”.

Именно начинът на подготовка е в основата на противоречията между федерацията и борците на ЦСКА, които настояват да се подготвят с програмата на клубния си треньор Сослан Фарниев и не виждат как това може да бъде определящ фактор за отстраняването им от националния отбор. Те проведоха и протест с искане на оставката на президента на БФ Борба Станка Златева и в следствие на това бяха поканени на среща с ръководството. Нови протестни действия предстоят по-късно в сряда, 18 март.

От федерацията излязоха с дълго съобщение

„В изпълнение на поетия ангажимент по време на проведената среща между ръководството на БФ Борба и националните състезатели от СК по борба ЦСКА в петък, 13 март 2026 г., федерацията изпрати официално писмо до клуба. С него за сведение и изпълнение се предоставя Годишната план-програма за подготовка на националния отбор по класическа борба – мъже за 2026 г., внесена в Министерството на младежта и спорта. Документът определя основните цели, задачи и етапи в централизирания тренировъчен процес на националния отбор, както и планираните лагер-сборове и участия в международни турнири и първенства през състезателния сезон“.

„В рамките на този процес БФ Борба отправя официална покана към националните състезатели от СК по борба ЦСКА, сред които са олимпийският шампион Семен Новиков и европейският шампион Кирил Милов, да се включат в заключителния етап от подготовката на националния отбор по класическа борба. Той е насочен към предстоящите ключови състезания в международния календар: Международния турнир „Дан Колов – Никола Петров“, Европейското първенство по борба за мъже в Тирана, Албания. Поканата за участие е изпратена официално като приложение към писмото до клуба“.

„Ръководството на БФ Борба изразява увереност, че включването на състезателите в централизирания тренировъчен процес ще допринесе за оптималната им спортно-техническа подготовка и за достойното представяне на България на международната сцена. Федерацията подчертава, че остава отворена за конструктивен диалог и сътрудничество със СК по борба ЦСКА в интерес на развитието на българската борба и постигането на високи спортни резултати“, гласи съобщението.

