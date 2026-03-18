50 клуба внесоха подписка в БФБорба за свикване на Общо събрание и смяна ръководството

18 март 2026, 17:35 часа

Представители на 50 спортни клуба от страната внесоха в Българска федерация по борба и Министерството на младежта и спорта искане за свикване на извънредно Общо събрание за смяна на ръководството и устава. Документите бяха входирани от адв. Станислав Трендафилов и нотариус, като недоволните клубове очакват организиране на ОС в срок от един месец.

Подписката бе внесена от адвокат, близък на Гриша Ганчев 

Трендафилов бе адвокат на футболен клуб ЦСКА при управлението на Гриша Ганчев и днес представяше СК ЦСКА при входирането на документите. Борците на „червения“ клуб настояват да водят подготовка с личните си треньори, докато федерацията е категорична в намерението си да води централизирана с националните селекционери в зала „Диана“. Именно заради това олимпийският шампион Семен Новиков, европейският първенец Кирил Милов и други състезатели от ЦСКА не се бориха на Световното първенство в Загреб през есента. Вероятността те да пропуснат и еврошампионата в Тирана е голяма, тъй като по думите на техните представители и последната им покана е за провеждане на централизирана подготовка. Тя бе отправена по-рано днес, след като срещу ръководството имаше протест и по-късно двете страни проведоха разговори в ММС.

Станислав Трендафилов

„Упълномощен съм от 50 клуба, регистрирани редовно в БФ Борба, да подам искане от тяхно име за свикване на извънредно Общо събрание с дневен ред промяна в ръководството, промяна на президента и представляващия Сдружението, както и нов устав на федерацията. Внесли сме го чрез един от най-реномираните нотариуси в България и в София конкретно. Връчването е удостоверено, имаме входящ номер, оформено е като нотариална покана, за да бъде безспорно връчването и наличието на всички документи в него“, каза Трендафилов пред журналисти.

„Преписката съдържа протокол от всеки клуб и искане за свикване на ОС. Прието е и очакваме в едномесечен срок свикване на събрание. Такова има на 31 март, само че дневният му ред е съвсем тривиален и не включва въпросите, които моите доверители искат да се включат. Съответно, подали сме искането и очакваме законова процедура“, продължи той.

„Дата не сме подали, тъй като самото свикване зависи от УС на Сдружението „Българска федерация по борба“, но законът и Уставът задължават в едномесечен срок да бъде свикано Общо събрание от УС. Ако такова не бъде свиквано, процедурата следва, че то се събира от съда. В случая компетентен е Софийски градски съд. Ако не бъде свикано, ще подадем искане и в съда. Очакваме да се проведе законосъобразно заседание“, категоричен е представителят на ЦСКА.

Борба тепих

„Нека да се свика това ОС. Виждате, че проблеми в борбата има адски много и спортът се затрива. Олимпийски, европейски и световни шампиони тренират по клубните зали, вместо да представляват България и да печелят медали. Състезателите на ЦСКА не са допускани до големи първенства напоследък. Просто искаме борбата да върви напред, както винаги е било“, добави Трендафилов.

По думите на адвоката, в подписката участват 50 клуба, което е напълно достатъчно за свикване на ОС предвид устава на БФ Борба. Според него редовно регистрираните клубове са между 131 и 140, а за започване на процедурата са нужни подписите на 1/3 от тези всички членове.

„Толкова няма към момента и се надяваме да не се появят“, казва още Трендафилов.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
