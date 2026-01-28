Официално: Ясно е кога Тайсън Фюри се завръща на ринга

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на 11 април във Великобритания. На тази дата той ще се изправи срещу руснака Арсланбек Махмудов. Мачът, който ще се излъчва на живо по стрийминг платформата Нетфликс, ще бъде първият с участието на Фюри, откакто загуби реванша си срещу Олександър Усик през декември 2024 година. 37-годишният британец се бе оттеглил от бокса месец след поражението в двубоя срещу украинеца.

Фюри - Махмудов на 11 април

По-рано през януари обаче потвърди, че планира завръщане. Той ще се опита да напомни на критиците си на какво е способен след поредицата изтощителни битки – първо с бившия шампион на WBC Дионтей Уайлдър, а след това и с Усик. „Развълнуван съм, че се завръщам. Сърцето ми винаги е било и винаги ще бъде в бокса. Някой да каже на краля, че асото се завърна!“, заяви Тайсън Фюри, цитиран от BBC.

Tyson Fury is coming home.



TYSON FURY vs. ARSLANBEK MAKHMUDOV. Saturday April 11 from the United Kingdom — and LIVE only on Netflix. pic.twitter.com/ib7KjT3xIt — Netflix (@netflix) January 28, 2026

Арсланбек Махмудов е с година по-млад от Фюри и е спечелил 21 от 23-те си професионални мача. Балансът на британеца е 34 победи (24 с нокаут), две загуби и едно равенство в 37 срещи. Махмудов се върна на победния път след загуба от Гуидо Вианело през 2024 г., като отбеляза силна 2025 година с победи над Рикардо Браун и Дейв Алън, постигнати с разлика от четири месеца.

