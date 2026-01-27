Историческият неповторен подвиг на Еди Игън: Олимпийски шампион от летни и зимни игри в различни дисциплини

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

За мнозина участието в олимпийски игри е върхът в кариерата на един спортист. Още по-значимо е, когато даден състезател достигне повече от веднъж до най-големия спортен форум на планетата. А какво да кажем за онези, които са били и на летни, и на зимни олимпийски игри? В историята на съвременния вариант на олимпийските игри около 130 спортисти могат да се похвалят с подобно постижение.

Еди Игън - олимпийски шампион по бокс и бобслей

Един от тях обаче остава уникален, защото записва успех, неповторен от никого до този момент. Неговото име е Едуард Патрик Франсис Игън. Роден е на 26 април 1897 г. в скромно семейство в Денвър, Колорадо. В ученическите си години се запалва по бокса, а талантът му трудно остава незабележим. По време на Първата световна война е артилерийски лейтенант и е шампион в средна категория на американските експедиционни сили.

През 1920 г. Еди Игън се състезава като боксьор на Летните олимпийски игри в Антверпен и печели златния медал в полутежка категория. 4 години по-късно участва и на Игрите в Париж, но не стига до подиум. В този период завършва юридическия факултет на Харвард и Оксфордския университет. Прескачаме във времето, за да стигнем до навечерието на Зимните олимпийски игри през 1932 г. в Лейк Плесид.

Три седмици преди началото на надпреварата американският адвокат и олимпийски шампион по бокс получава телефонно обаждане от своя стар приятел Джей О'Брайън, който работи в Олимпийския комитет по бобслей на САЩ. Тимът нужда от четвърти човек за олимпийски състав. Преди игрите в Лейк Плесид Игън никога не се е докосвал до бобслея, но това се оказва незначителен детайл. Амерканците завоюват титлата в състезанието за четириместни екипажи. Това прави Еди Игън единствения човек в историята на олимпийските игри, спечелил злато както на летните, така и на зимните игри в различни дисциплини.

Малцина са тези с медали от двете вариации на олимпийските игри, а до постижението на Игън се доближава единствено Гилис Графстрьом. Той също има олимпийски титли и от лятото, и от зимата, но те са спечелени в един и същи спорт - фигурното пързаляне.

