Оставката на Румен Радев:

Историческият неповторен подвиг на Еди Игън: Олимпийски шампион от летни и зимни игри в различни дисциплини

27 януари 2026, 19:00 часа 372 прочитания 0 коментара
Историческият неповторен подвиг на Еди Игън: Олимпийски шампион от летни и зимни игри в различни дисциплини

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

За мнозина участието в олимпийски игри е върхът в кариерата на един спортист. Още по-значимо е, когато даден състезател достигне повече от веднъж до най-големия спортен форум на планетата. А какво да кажем за онези, които са били и на летни, и на зимни олимпийски игри? В историята на съвременния вариант на олимпийските игри около 130 спортисти могат да се похвалят с подобно постижение.

Еди Игън - олимпийски шампион по бокс и бобслей

Един от тях обаче остава уникален, защото записва успех, неповторен от никого до този момент. Неговото име е Едуард Патрик Франсис Игън. Роден е на 26 април 1897 г. в скромно семейство в Денвър, Колорадо. В ученическите си години се запалва по бокса, а талантът му трудно остава незабележим. По време на Първата световна война е артилерийски лейтенант и е шампион в средна категория на американските експедиционни сили.

През 1920 г. Еди Игън се състезава като боксьор на Летните олимпийски игри в Антверпен и печели златния медал в полутежка категория. 4 години по-късно участва и на Игрите в Париж, но не стига до подиум. В този период завършва юридическия факултет на Харвард и Оксфордския университет. Прескачаме във времето, за да стигнем до навечерието на Зимните олимпийски игри през 1932 г. в Лейк Плесид.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Три седмици преди началото на надпреварата американският адвокат и олимпийски шампион по бокс получава телефонно обаждане от своя стар приятел Джей О'Брайън, който работи в Олимпийския комитет по бобслей на САЩ. Тимът нужда от четвърти човек за олимпийски състав. Преди игрите в Лейк Плесид Игън никога не се е докосвал до бобслея, но това се оказва незначителен детайл. Амерканците завоюват титлата в състезанието за четириместни екипажи. Това прави Еди Игън единствения човек в историята на олимпийските игри, спечелил злато както на летните, така и на зимните игри в различни дисциплини.

Малцина са тези с медали от двете вариации на олимпийските игри, а до постижението на Игън се доближава единствено Гилис Графстрьом. Той също има олимпийски титли и от лятото, и от зимата, но те са спечелени в един и същи спорт - фигурното пързаляне.

Автор: Джем Юмеров

ОЩЕ от „Пас към миналото“: Испанският "Стоичков", който бе шофьор на автобус, а сега води отбора си към Шампионска лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
олимпийски игри бобслей Зимни Олимпийски игри бокс
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес