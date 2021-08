Фестивалът Sunland даде началото на нова традиция

Три дни музикални емоции завладяха плаж Перла в Приморско, който се превърна в арена на първото издание на Sunland by Exit у нас. Над 40 часа музика, близо 50 изпълнителя и 15 000 фена допринесоха за незабравимата атмосфера, за да докажат, че България отново е една от световните топ фестивални дестинации.

"Горди сме, че в тези предизвикателни времена за нашата индустрия, успешно представихме новия член на нашето фестивално семейство. Възхитителна публика и изпълнители на световно ниво са събрани на фантастично място - всичко това е потвърждение за силата на Sunladn, новото европейско фестивално бижу" – сподели Санджин Джукич, член на борда на Фондация Exit.

Главната сцена предложи на феновете вълнуващи музикални изпълнения и се превърна в най-горещата точка, от която многохилядната публика посрещаше първите лъчи на слънцето заедно с Nina Kraviz, IAMDDB, Ofenbach, S.A.R.S., After Affair, Matador, Eelke Klejn, Superhiks, Ъпсурт, Руши, Jeremy? и много други.

Stroeja Live Stage събра на едно място както най-големите имена от родната сцена, така и новоизгряващи групи. Култови български банди като Ревю, Остава и P.I.F. споделиха фестивалните дни с Innerglow, Jin Monic, Спални места, Таралеща, No More Many More, а рап музиката у нас представиха Спенс, NDOE, Жлъч/Григовор/Гена, TAHOMA&DA HOMIES.

И през трите фестивални дни сцената на WAI Moments посрещаше през деня феновете на електронната музика на специална платформа, изградена в морето, а сетовете на DJ Stage-a продължаваха до сутринта. За първи път Sunland представи и концепцията "фестивална улица" с внушителните 100 метра барове, кътове за хранене и мърч зони. Гурме кухнята на VIP зоната беше поверена в ръцете на шеф Андре Токев, а спортните активности включваха кросфит, пилатес, уиндсърф, кайт, парашут над водата, организиран преход с колело до Бегликташ и много други.

Екипът на Sunland вече започна подготовката за фестивала през 2022 година!