Любо Киров 25 години на сцена: Два разпродадени концерта и незабравима симфонична магия

С два последователни концерта в Зала 1 на НДК, на 16 и 17 октомври, Любо Киров "омагьоса" близо 7000 от своите почитатели, превръщайки залата в място за музика, вдъхновение и емоционална близост. За първи път песните му оживяха под съпровода на класически камерен оркестър, воден от цигуларя Орлин Цветанов, с едни от най-добрите музиканти в България. Поп енергията на изпълнителя срещна изтънченото симфонично звучене и заедно създадоха неповторимо ново измерение на най-големите му хитове.

Фотограф: Иван Ерменков за Artvent

На сцената заедно с него бяха и верните му музиканти Ангел Дюлгеров (китара), Радо Казасов (барабани), Пламен Денчев (клавишни), Евден Димитров (бас) и вокалистите Мария Матеев, Тома Здравков и Росен Кукошаров.

"Симфоничният оркестър добави нов смисъл на всяка песен и съм истински щастлив, че публиката успя да го почувства с мен. Благодаря на всички, които ме заредиха с енергия и сила за много дълго време напред", сподели Любо Киров.

Фотограф: Иван Ерменков за Artvent

Специални гости на кулминацията от поредицата концерти бяха Орлин Горанов, с когото изпяха "Светът е за двама", и Стенли, който излезе на сцената за "Където няма време".

25 години на сцена

Двата концерта в Зала 1 на НДК сложиха триумфалния завършек на турнето, с което артистът чества своите 25 години на сцена. Националната обиколка премина през Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора и събра над 14 000 души, които се насладиха на истинско музикално шоу.

Освен с концертите, Любо Киров отбеляза професионалната си годишнина и с чисто нов албум, събиращ 45 хита от творчеството му - без претенция за съвършенство, без филтър за истината, но с много любов. Албумът е достъпен в три версии: Deluxe Box, троен CD pack и USB Flash Drive.

