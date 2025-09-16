Войната в Украйна:

За първи път: Любо Киров с класически камерен оркестър на големите концерти в зала 1 на НДК

16 септември 2025, 10:56 часа 197 прочитания 0 коментара
Любо Киров ще представи музиката си по начин, по който публиката не е чувала никога досега. На двата големи концерта в зала 1 на НДК за първи път към него ще се присъедини класически камерен оркестър с едни от най-добрите класически музиканти в България. Събитията на 16 и 17 октомври ще бъдат кулминацията на турнето на Любо Киров „25 години на сцената“.

Фотограф: Любомир Асенов за Artvent

„Никога не съм си представял, че музиката ми може да звучи толкова различно и толкова красиво. Симфоничният оркестър добавя ново измерение на всяка песен и съм щастлив, че ще споделя тази магия с публиката“, заяви Любо Киров месец преди концертите. Първата дата беше разпродадена месеци по-рано, а за втората остават последни билети.

В състав:

Класическият камерен оркестър с водач Орлин Цветанов (цигулка) ще бъде в състав Петя Димитрова (цигулка), Виктор Тренев (цигулка), Виктор Трайков (виолончело), Виктор Мицев (виола), Тодор Николаев (цигулка), Йордан Димитров (цигулка), Ивайло Данаилов (цигулка). С таланта и професионализма си тези изключителни класически изпълнители ще придадат на концертите съвсем ново, по-богато и въздействащо звучене.

На сцената в зала 1 на НДК с Любо Киров отново ще бъдат музикантите Ангел Дюлгеров (китара), Радо Казасов (барабани), Пламен Денчев (клавишни), Евден Димитров (бас), както и вокалистите Мария Матеев, Тома Здравков и Росен Кукошаров. Това са хората, с които Любо Киров работи през последните години на турнета и големи концерти, изградили заедно с него характерното звучене, разпознаваемо за публиката.

Към тях ще се присъединят и специални гости - знакови имена в българската музика, които през годините са били част от музикалния път на Любо Киров.

Фотограф: Иван Ерменков за Artvent

През 2025-а изпълнителят отбелязва 25 години на сцената с изключително успешно турне, което вече премина през препълнените летни театри на Варна, Пловдив, Стара Загора, Бургас и отново Варна. Той събра и музикалната си история в албум с 45 номер едно хита за последните 25 години.

Ева Петрова
