На 83 години почина Аструд Жилберто, изпяла "Момичето от Ипанема"

Аструд Жилберто - бразилската певица и авторка на песни, чието небрежно изпълнение на хита "Момичето от Ипанема" я превърна в световен глас на боса нова, е починала на 83-годишна възраст.

Музикантът Пол Ричи, който е приятел на семейството, потвърди, че тя е починала в понеделник, но не предостави допълнителни подробности.

Родена в източния бразилски град Салвадор, щата Баия, и израснала в Рио де Жанейро, Жилберто се превръща в неочаквана суперзвезда за една нощ през 1964 г., благодарение на това, че знае достатъчно английски език, за да бъде привлечена от създателите на "Getz/Gilberto". Това е класически албум с боса нова, в който участват саксофонистът Стан Гец и тогавашният съпруг на Аструд - певецът, композитор и китарист Жоао Жилберто.

Аструд Жилберто си спомня, че тогава съпругът ѝ казал, че има изненада за нея в звукозаписното студио. "Умолявах го да ми каже каква е тя, но той категорично отказваше и само повтаряше: "Чакай да видя..." По-късно, докато репетираха със Стан, когато бяха в разгара на песента "Момичето от Ипанема", Жоао ме помоли да се присъединя и да изпея припева на английски, след като той току-що беше изпял първия куплет на португалски. И аз го направих", обясни тя.

"Когато приключихме с изпълнението на песента, Жоао се обърна към Стан и каза нещо от рода на: "Утре Аструд ще записва... Какво мислиш?" Стан беше много отзивчив, всъщност много ентусиазиран - каза, че това е страхотна идея. Останалото, разбира се, както би се казало, "е история", споделя певицата в спомените си.

Аструд Жилберто изпява "Момичето от Ипанема" в лек, небрежен стил, повлиял по-късно на Шаде и Сюзън Вега, сякаш е над нещата от живота. Думите ѝ обаче ще бъдат запомнени сякаш са извън епохата си:

"Висока, загоряла, млада и прекрасна,

момичето от Ипанема се разхожда,

и когато минава,

всеки, когото подмине, казва: "Ах"..."

"Getz/Gilberto" се продава в повече от 2 милиона копия, а "Момичето от Ипанема", издадена като сингъл със соло вокалистка Аструд Жилберто, се превръща във вечна класика, която се нарежда непосредствено след "Yesterday" на The Beatles като най-изпълняваната песен. През 1965 г. "Момичето от Ипанема" печели награда "Грами" за запис на годината, а Аструд получава номинации за най-добър нов изпълнител и най-добро вокално изпълнение.

Снимка: Getty Images

Аструд Жилберто има два брака зад гърба си и двама сина, които работят с нея. След комерсиалния си връх тя остава популярна, като пеенето ѝ става все по-топло и джазово, а тя изпълнява както кавъри, така и авторски материал. Има някои забележителни моменти като изпълнител, независимо дали е подкрепена от тромпетиста Чет Бейкър в песента "Fly Me to the Moon" или пее с Джордж Майкъл в боса нова стандарта "Desafinado". През 2008 г. Аструд Жилберто получава латиноамериканска награда "Грами" за цялостно творчество, пише БТА.