Оперната кралица Джойс ДиДонато с шеметен дебют в България

"Концерт, който ще се помни много дълго време", "едно от събитията на годината", "сбъдната мечта за всички оперомани", "сред най-великите музикални преживявания на родна сцена". Това са само част от суперлативите, с които бе ознаменуван звездният финал на втори сезон на "Съкровени гласове" – фестивалът за камерна музика, основан от българската оперна прима Соня Йончева и целящ да представи на родната публика световни певци и музиканти по един интимен, емоционален, образователен и едновременно с това пленителен начин, при който на преден план – без декори, костюми, сценичен грим и спецефекти – е най-сакралният музикален инструмент: човешкият глас.

Фотограф: SY11 Events/Виктория Вучева

Още: Вроцлавският бароков ансамбъл с послание за хармония на европейския континент

Точно това се случи в съботната вечер на 31 май в столичната зала "България", когато с рецитала си "Кралицата" американските артисти – колоратурното мецосопрано Джойс ДиДонато и виртуозният пианист Крейг Тери – поставиха кулминацията на цял маратон от звездни солисти, които посетиха България в последната година и половина: от изгряващите суперзвезди на световната опера в първи сезон на "Съкровени гласове" като Фреди де Томазо, Якуб Юзеф Орлински, Фатма Саид, Клементин Марген; до утвърдени и обичани по цял свят оперни знаменитости като Роландо Вийязон, Джойс ДиДонато и самата Соня Йончева във втория сезон. Планира се през следващата година в знаковата зала "България" по покана на Соня Йончева за първи път да пеят също така Пьотр Бечала и Елза Драйзиг.

"Абсолютно възхитителен е начинът, по който Соня Йончева прави достъпна световната култура за българите, като в същото време в момента тя самата е въплъщение на най-големия посланик на българската култура по света", заяви Джойс ДиДонато пред екзалтираната публика. Тя изказа преклонението си пред българската оперна традиция, дала на международната сцена имена като Дарина Такова, Веселина Кацарова, Александрина Пендачанска, които американското мецосопрано поздрави от сцената. Част от примите, както и много други изтъкнати певци, музиканти, студенти по класическо пеене, бяха в препълнената зала "България" и се насладиха на първокласна програма заедно с останалите посетители и ценители – някои от които дошли специално за концерта от чужбина. Това бе истински празник на музиката, която обединява.

Дебютният концерт на ДиДонато

Джойс ДиДонато посвети дебютния си концерт в България на силата на любовта да свързва хората и да променя съдби. Програмата съдържаше произведения на Клод Дебюси, Йозеф Хайдн, Алма Малер и Густав Малер. Изпълненията бяха поднесени с изключителна класа и оценени от публиката с нестихващи вълни от аплаузи и овации. Музикалното пиршество продължи над 2 часа, след което имаше и среща със стотици признателни почитатели.

Още: Матео Бочели за музиката, модата и смисъла на добротата

Фотограф: SY11 Events/Виктория Вучева

Но преди това гостуващото звездно дуо зарадва възторжената аудитория и с четири изпълнения на бис, демонстриращи вълнуващо разнообразие – от Habanera (прословутата ария на Кармен от едноименната опера на Бизе) до американската филмова класика "Somewhere Over the Rainbow" от "Вълшебникът от Оз", действието на който се развива в родния град на Джойс ДиДонато – Канзас. Тя не пропусна обаче да отбележи и очарованието си от българската столица: "Вашата София е уникално място, запазило своята автентичност, различаващо се от всички други европейски столици. Богатата ви история, графитите по стените на сградите, ръчно изработените сувенири и местните магазинчета, пъстротата на младежите и одухотвореността на възрастните хора по улиците ви – всичко, което видях, откакто дойдох, доказва, че вие сте нация на културата и изкуството. Продължавайте да поддържате този курс с обединение и креативност, защото светът има нужда от това повече от всякога."

Това призова пред публиката американското мецосопрано и по този начин направи брилянтно обобщение и на идеалите, с които като артист, продуцент и издател Соня Йончева реализира проектите си у нас.

Още: Три млади БГ рок банди откриват култовия концерт "60 ГОДИНИ ДИМИТЪР ВОЕВ" на 7 юни