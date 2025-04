Първи концерт на мегазвездата на световната опера Джойс ДиДонато в България

Артист, активист, пионер, визионер, педагог – Джойс ДиДонато е определяна от влиятелното списание "Тhe New Yorker" като "артистът с най-големия потенциал на своето поколение". Трикратната носителка на наградата "Грами" ще изнесе първия си рецитал у нас на 31 май в зала "България". Програмата, която носи името "Кралицата", съдържа интимни песни от Алма Малер, Клод Дебюси и Йозеф Хайдн – рядко изпълняван и изключително вълнуващ афиш. Акомпаниментът е поверен на виртуозния пианист и също носител на "Грами" - Крейг Тери. Билетите са налични в мрежата на Eventim.

Концертът на двамата световни изпълнители напълно се вписва в концепцията на фестивала "Съкровени гласове" - да показва мегазвездите на операта в една съвсем различна светлина: много по-нежна, близка до публиката, лишена от декори, костюми и спецефекти, а открояваща само едно - безмерната красота на човешкия глас.

"Бях много млада, още студентка, когато Джойс дойде да пее "Милосърдието на Тит" на Моцарт в Женевската опера. Аз се криех отзад, зад кулисите, с едни ноти, за да следя всички колоратури, дали ще ги изпее добре, за да мога после, когато се прибера вкъщи, да се опитам да ги изпълня като нея", разказва Соня Йончева за един от кумирите си в оперното изкуство.

За Джойс ДиДонато

Фотограф: Salva López

Безупречната ѝ певческа техника и професионална етика създават на Джойс ДиДонато имидж на брилянтен артист, уважаван продуцент и абсолютен застъпник за изкуството в различните му форми. Критиката я провъзгласява за "олицетворение на музикалното съвършенство". Тя е и активист за човешките права (работи с бежанци, затворници и други уязвими групи), както и за опазване на околната среда. Проектът ѝ "Едем" (или Райската градина) се появи точно на кръстопътя между излизането на човечеството от Ковид пандемията и навлизане в невиждан от почти столетие въоръжен конфликт в Европа (войната в Украйна). Джойс ДиДонато е силен застъпник за мира и обича да казва, че "обратно на войната е творението/творчеството".

Наскоро започна дългоочакваното европейско турне на Джойс ДиДонато. Само през месец март тя направи няколко световни премиери: на композицията за мецосопрано, смесен хор и камерен ансамбъл "Out in the air" на Джонатан Дав, а само седмица по-късно и на песенния цикъл на Рейчъл Портман (първата жена композитор, носител на "Оскар"): "Another Eve", своеобразно продължение на емблематичния албум на Джойс "Едем". Темите във фокуса на всички тези творби са красотата на природата и поведението на хората на Земята, търсенето на вътрешната и външна хармония с помощта на музиката.

Кариерата на Джойс ДиДонато се разпростира в четири десетилетия, в които тя записва редица албуми и участва в постановки и проекти на водещи оперни театри и музикални зали навсякъде по света. Сред едни от най-запомнящите се нейни превъплъщения се открояват тези в "Сватбата на Фигаро", "Дон Жуан", "Мария Стюарт", "Ромео и Жулиета", "Агрипина", "Севилският бръснар", "Идоменей", "Норма", "Семирамида", "Теодора", "Часовете" и много други. През годините често работи с диригенти от ранга на Зубин Мета и Рикардо Мути и е една от големите съвременни звезди на Метрополитън опера в Ню Йорк.

Родената в Канзас певица е сред най-търсените за участия имена в оперния свят - тя е еднакво въздействаща, когато е в сценична продуцкция, когато изнася рецитал или когато преподава на млади певци. Преди няколко седмици Джойс ДиДонато пя на живо по време на цермонията за връчването на наградите "Грами", като изпълнението ѝ бе в подкрепа на артистите, загубили домовете си и всички хора, пострадали при опустошителните пожари в Лос Анджелис. От Северна Америка до Южна Азия - Джойс ДиДонато е възприемана като феномен от всички оперни професионалисти и почитатели по цялото земно кълбо.

Фотограф: Sergi Jasanada

Концертът ѝ в България ще включва следната програма:

Клод Дебюси: "Песни от Билитис"

La flûte de Pan

La chevelure

Le tombeau des Naïades

Алма Малер: Пет песни

The quiet town

In my father's garden

Mild summer’s night

With you it is pleasent

I stroll among flowers

Йозеф Хайдн: "Ариадна на Наксос"

Teseo mio ben

Dove sei, mio bel tesoro?

Ma, a chi parlo?

Ah! che morir vorrei

