Селена Гомес изненадващо обяви съвместен албум с годеника си (СНИМКИ+ВИДЕО)

Певицата Селена Гомес ще издаде нов албум с годеника си и "най-добър приятел" Бени Бланко следващия месец. 32-годишната поп звезда шокира феновете си, като обяви, че предстоящият съвместен албум на двойката "I Said I Love You First" ще излезе на 21 март. "Моят нов албум "I Said I Love You First" с най-добрия ми приятел Бени Бланко излиза на 3/21. Първата ни песен "Scared of Loving You" е вече на всички платформи за стрийминг. Мърчандайзът и подписаните продукти за албума вече са налични за предварителна поръчка. Нямаме търпение скоро да споделим този специален проект с вас!", написа тя в Instagram. "Обичам те", коментира Бени в социалната мрежа.

Селена + Бени

Макар че за някои датата на издаване през март ще е шок, други може би не са толкова изненадани, след като двойката наскоро беше забелязана заедно в студиото да работи по нова музика. Миналия месец фен коментира един от клиповете на Бени в TikTok с думите: "Бени, моля те, направи няколко нови песни за нашата кралица", а той отговори с кратък клип на Селена, седнала зад микрофона в домашното им студио.

Преди това Бени е копродуцент на "Kill Em with Kindness" и "Same Old Love" от албума на Селена "Revival" от 2015 г., а през 2019 г. си сътрудничат в "I Can't Get Enough" заедно с Tainy и J Balvin. Те работят и по песента на Селена от 2024 г. "Single Soon".

Гомес наскоро разкри, че се чувства наистина щастлива в живота си, след като се е сгодила за звукозаписния продуцент Бени. "Наистина съм щастлива там, където съм, и се чувствам страхотно. Хората са склонни да поставят под въпрос всяка част от живота ми, но това е нормално. Мисля, че докато знам къде съм и около кого съм, съм стабилна", разказа тя пред "E! News", цитирана от БГНЕС.

