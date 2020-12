TRICKY представя Fall to Pieces на 10 октомври в София!

Tricky e култ, мрак, болка и гняв. Tricky винаги е бил от тъмната страна на трип-хопа и само той може да ни го представи по възможно най-точния и красив начин.

През 2019 Трики започва работа по албума Fall to Pieces, но преживява ужасна лична трагедия със загубата на дъщеря му Mazi. Трагедията, която преживява Tricky е огромна и се усеща във всяка една песен от албума Fall to Pieces, който излезна през месец септември 2020. И чуете ли гo, определено ще се убедите в това, а после дълго ще гo слушате на рипийт, защото Fall to Pieces e определено сред най-интригуващи музикални проекти за изминалата 2020-а. В този албум TRICKY си колаборира с певиците Marta Złakowska и Oh Land.Предстои ни трета среща с Tricky на 10 октомври в Sofia Live Club и тя ще е събитие, за което отново ще се говори и помни дълго, защото Tricky винаги успява да ни потопи в дълбините на душата си с всеки албум и концерт на живо.