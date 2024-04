Започна грандиозният фестивал Coachella 2024: Кои бяха звездите в първия уикенд (ВИДЕО)

Първият уикенд на Coachella се отличи с шумни гостувания, разнообразен списък от латиноамерикански изпълнители и възраждане на инди рока. Шакира, Peso Pluma, J Balvin... тазгодишното издание на Coachella беше определено доминирано от латиноамерикански изпълнители, произхождащи от най-различни държави и разнообразни жанрове.

Представителството на латиноамериканците нарасна значително през последните години в Coachella и поредното силно представяне през 2024 г. показа, че подобни участия стават все по-малко аномалия и все повече стандарт, тъй като латино музиката продължава да доминира в световните класации.

Миналогодишното издание на Coachella влезе в историята, когато Bad Bunny стана първият испаноезичен хедлайнер.

Още: Какво ни очаква на EXIT 2024: Фестивалът, който се превърна във Вселена

Звездите в първия уикенд

Снимка: Getty Images

Тази година аржентинският продуцент Bizarrap изненада феновете, като покани за участие колежката си Шакира, а Peso Pluma се качи на главната сцена с уникалната си смесица от регионални мексикански балади, примесени с латино рап и регетон.

Още: Тъмнокож, красив, търсещ слава: Това ли е новото гадже на Шакира? (СНИМКИ)

Young Miko от Пуерто Рико, Cimafunk от Куба, Hermanos Gutierrez от Еквадор и множество изпълнители от Мексико, сред които Son Rompe Pera, Carin Leon и Girl Ultra, бяха сред дългия списък с латино изпълнители, представени на фестивала. А J Balvin изведе... Уил Смит, който носеше тъмни очила и костюм, за да изпълни, както се досещате, темата на "Мъже в черно".

Снимка: Getty Images

Преди началото на Coachella се появиха слухове за потенциална поява на Тейлър Суифт - тя си е сътрудничила в музиката с Лана Дел Рей, Джак Антонов и Ice Spice и феновете си помислиха, че може би някой от тези изпълнители ще я покани на сцената. Тя не свири, но се появи, наблюдавайки рок групата Bleachers - нейният дългогодишен продуцент Джак Антонов е фронтмен - от ъгъла на бекстейджа и рапъра от Бронкс Ice Spice от ВИП секцията.

Суифт и Травис Келси, крайният защитник от НФЛ, който наскоро спечели Супербоул, се въртяха, поклащаха и целуваха, докато се наслаждаваха на изпълнението, поне веднъж като фенове.

И макар да беше най-обсъжданата, Суифт далеч не беше единствената знаменитост, която беше забелязана на фестивала. Били Айлиш - която се присъедини към Дел Рей на сцената на 12 април - беше забелязана да гледа хедлайнера Tyler, The Creator на следващия ден, като също така направи свое собствено непланирано изпълнение в Do Lab на фестивала, дебютирайки с три нови парчета от предстоящия си албум "Hit Me Hard And Soft".

Оливия Родриго се включи в концерта на No Doubt, а сред другите участници бяха Ke$ha и Кейти Пери.

Лорин Хил, снимка: Getty Images

Азиатските изпълнителите

Музикалната и медийна компания 88rising, която стана известна като платформа и лейбъл, насочени предимно към популяризиране на азиатско-американски изпълнители, организира за втори път специална витрина, на която се изявиха J-pop групите Yoasobi, ATARASHII GAKKO! и Number_i, японският хип-хоп изпълнител Awich, корейско-американският рапър Tiger JK, китайската поп звезда Xin Lu и корейският рапър Yoonmirae. ATARASHII GAKKO! и Yoasobi също изнесоха самостоятелни сетове.

Тази година на сцената, макар и виртуално, се качи още един творец на историята: крещящите фенове излязоха на сцената за прочутата японска певица Hatsune Miku, пише БТА.

Още: MARO: И на сцената, и в живота съм 100% Аз! Нямам търпение за концерта ми в България (ВИДЕО)