"Десните могат да поднесат изненада на следващите избори - не включвам ГЕРБ в това число": Анализ

Избирането на Рая Назарян за председател на парламента ще доведе до една стабилност в управлението. Това обясни пред БНР Мехмед Дикме, бивш министър на земеделието и бивш партиен функционер в ДПС. "До известна степен напрежението, което беше натрупано между отделните участници в коалицията, ще намалее. ГЕРБ има право, като първа политическа формация, да излъчи председател на парламента.

Не виждам логика за ротацията - когато една политическа формация има 15 депутата, а другата 70, да бъдат поставени на една и съща плоскост, да имат равни права да управляват държавата. Днес, когато имаме стабилна коалиция, нещата трябва да си дойдат на мястото. Изборът на председател от БСП изигра своята роля за успокояване на политическата ситуация в страната".

След 1 януари, когато страната ни ще въведе еврото, управляващите трябва да си определят нова цел, смята Дикме. Правителството не може да съществува в момента без ДПС, посочи още той.

"Това означава, че имат влияние. Ролята на Пеевски е много сложна. Той беше единственият, който можеше да се пребори с Доган и да го изолира от политическата формация. Сега очакванията към него са изключително големи. Не само да осигури по-добър бюджет на общините, където са ДПС, но и да вкара ДПС през парадния вход в управлението на страната.

Това, според мен, предстои да се случи през следващата година. Ако не се стане, Делян Пеевски ще има вътрешнопартийни проблеми. Очакванията са ДПС да влезе с участие в правителството така, както ДПС и ИТН, а не през други формации да се вкарват определени кадри, както се коментира в настоящия момент".

Следващата година ще бъде изключително интересна в политическо отношение за България, прогнозира Дикме. "Очаквам преформатиране. В обществото назрява желание или за нов проект, който да излезе на политическата сцена, или за някакво ново обединение.

Бъдещите избори

България е страна, в която избирателите подкрепят дясното. Ако десните политически формации в България се обединят на ясна принципна основа, те наистина биха могли да поднесат сериозна изненада на следващите избори. Не включвам ГЕРБ в това число, поясни той.

"Това са всички малки формации, които излязоха от СДС, заедно с ДБ и ПП". Ако президентът излезе на политическото поле, най-голямата опасност ще е за БСП, коментира още Мехмед Дикме. "Но формацията му едва ли ще може да получи самостоятелно 121 мандата. Въпросът е с кого би могла да направи коалиция".

