Атлантизъм та дрънка: Пеевски ни тика при Тръмп, докато ЕС отчита, че той отслабва Европа

Сами преценете. Вчера Кая Калас заяви, че САЩ се опитват да разделят Европа, за да я отслабят. В същото време у нас Пеевски – известен още като Дидо Фалита, когото Борисов, както знаем, изобщо не познава – форсира ратификацията на решението за Съвета за мир. Това именно ни отделя от мейнстрийма на ЕС и тика към Тръмп. Това мнение изрази дипломатът Илиян Василев в профила си във Facebook.

ОЩЕ: Бившите управляващи прокараха с трик предложението на Пеевски за Съвета за мир

Той припомня, че доскоро Бойко Борисов е твърдял, че ратификацията ще остане за следващото Народно събрание. "Изведнъж обаче всичко се разбърза и за пореден път силите на ГЕРБ и Пеевски се обединиха, за да бъде решението прокарано през парламента. Защото знаят, че в следващия парламент няма да поръчват музиката", пише Василев.

"Сключва се договор със САЩ за разполагане на цистерни на летище София, след което същите тези хора се оттеглят и оставят служебното правителство да обяснява и оправдава действията им. Особено в контекста на разюзданите аятоласи в Иран, които стрелят където им падне", заявява дипломатът.

И добавя: "Атлантизъм – та дрънка".

Според него тази линия на "присламчване към САЩ за сметка на Европейския съюз изглежда неизменна". "За Пеевски това е и последната надежда да се измъкне от санкциите. Но тук не става дума за стратегическо партньорство със САЩ, а за негова лична политическа лоялност към Тръмп и неговото обкръжение. На този олтар се принасят всякакви сделки – разбира се, не лични, а платени с публичен ресурс", смята той.

"Има и по-дълбок подтекст, който абонатите на брийфа добре разбират. Това е надеждата за евентуално разбирателство между САЩ и Русия, което би позволило на „коалицията Турски поток“ да се противопостави на ЕС в изпълнението на забраната за внос на руски газ.

ОЩЕ: "По-католици от папата": Радан Кънев с остра критика към ратификацията на "Борда за мир"

Подобно развитие би обезсмислило цялата досегашна политика на скрито сътрудничество с Кремъл, чрез която се разпределяха приходи от операции с руски нефт и горива през Нефтохим, както и комисионни от транзита на руски газ през България.

Проблемът за Пеевски не е само санкционният режим „Магнитски“, който трудно може да бъде преодолян, особено след като срещу него има и британски санкции. Залогът е много по-голям – стратегическата линия на енергийно брокерство на тандема Бойко Борисов и Пеевски, към която се правят опити да бъде привлечен и Румен Радев", обяснява той.

Затова настоява Министерският съвет или Министерството на външните работи да публикуват доклада на тогавашния външен министър Георг Георгиев, с който той предлага на правителството да даде картбланш на премиера Росен Желязков да подпише учредителния договор на Съвета за мир, както и становищата на останалите министерства.

ОЩЕ: Кабинетът "Желязков" е уведомил Тръмп, че България временно няма да спазва Устава на Съвета за мир

"Истината е проста: САЩ при управлението на Тръмп не могат да бъдат надежден и предвидим партньор. Ще получим кукиш - Тръмп не дава, той само взима. Нашата стратегическа котва е Европа. Всяко заиграване в обратната посока налива вода в мелницата на путинофилите. И Борисов, и Пеевски много добре знаят това – и въпреки това съзнателно го стимулират", завършва Василев.