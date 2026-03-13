Войната в Украйна:

Атлантизъм та дрънка: Пеевски ни тика при Тръмп, докато ЕС отчита, че той отслабва Европа

13 март 2026, 10:42 часа 325 прочитания 0 коментара
Атлантизъм та дрънка: Пеевски ни тика при Тръмп, докато ЕС отчита, че той отслабва Европа

Сами преценете. Вчера Кая Калас заяви, че САЩ се опитват да разделят Европа, за да я отслабят. В същото време у нас Пеевски – известен още като Дидо Фалита, когото Борисов, както знаем, изобщо не познава – форсира ратификацията на решението за Съвета за мир. Това именно ни отделя от мейнстрийма на ЕС и тика към Тръмп. Това мнение изрази дипломатът Илиян Василев в профила си във Facebook.

ОЩЕ: Бившите управляващи прокараха с трик предложението на Пеевски за Съвета за мир

Той припомня, че доскоро Бойко Борисов е твърдял, че ратификацията ще остане за следващото Народно събрание. "Изведнъж обаче всичко се разбърза и за пореден път силите на ГЕРБ и Пеевски се обединиха, за да бъде решението прокарано през парламента. Защото знаят, че в следващия парламент няма да поръчват музиката", пише Василев.

"Сключва се договор със САЩ за разполагане на цистерни на летище София, след което същите тези хора се оттеглят и оставят служебното правителство да обяснява и оправдава действията им. Особено в контекста на разюзданите аятоласи в Иран, които стрелят където им падне", заявява дипломатът.

И добавя: "Атлантизъм – та дрънка".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него тази линия на "присламчване към САЩ за сметка на Европейския съюз изглежда неизменна". "За Пеевски това е и последната надежда да се измъкне от санкциите. Но тук не става дума за стратегическо партньорство със САЩ, а за негова лична политическа лоялност към Тръмп и неговото обкръжение. На този олтар се принасят всякакви сделки – разбира се, не лични, а платени с публичен ресурс", смята той.

"Има и по-дълбок подтекст, който абонатите на брийфа добре разбират. Това е надеждата за евентуално разбирателство между САЩ и Русия, което би позволило на „коалицията Турски поток“ да се противопостави на ЕС в изпълнението на забраната за внос на руски газ.

ОЩЕ: "По-католици от папата": Радан Кънев с остра критика към ратификацията на "Борда за мир"

Подобно развитие би обезсмислило цялата досегашна политика на скрито сътрудничество с Кремъл, чрез която се разпределяха приходи от операции с руски нефт и горива през Нефтохим, както и комисионни от транзита на руски газ през България.

Проблемът за Пеевски не е само санкционният режим „Магнитски“, който трудно може да бъде преодолян, особено след като срещу него има и британски санкции. Залогът е много по-голям – стратегическата линия на енергийно брокерство на тандема Бойко Борисов и Пеевски, към която се правят опити да бъде привлечен и Румен Радев", обяснява той.

Затова настоява Министерският съвет или Министерството на външните работи да публикуват доклада на тогавашния външен министър Георг Георгиев, с който той предлага на правителството да даде картбланш на премиера Росен Желязков да подпише учредителния договор на Съвета за мир, както и становищата на останалите министерства.

ОЩЕ: Кабинетът "Желязков" е уведомил Тръмп, че България временно няма да спазва Устава на Съвета за мир

"Истината е проста: САЩ при управлението на Тръмп не могат да бъдат надежден и предвидим партньор. Ще получим кукиш - Тръмп не дава, той само взима. Нашата стратегическа котва е Европа. Всяко заиграване в обратната посока налива вода в мелницата на путинофилите. И Борисов, и Пеевски много добре знаят това – и въпреки това съзнателно го стимулират", завършва Василев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бойко Борисов Доналд Тръмп Илиян Василев Делян Пеевски Съвет за мир
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес