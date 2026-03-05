Поглед на циничния психолог: Защо винаги ще се убиваме

Нека изоставим детските мечти за всеобщ мир и дъвка. Войната не е злощастен момент в човешката история, а неин основен двигател. Ние воюваме, не защото политиците са лоши или границите са грешни. Ние воюваме, защото сме примати, които са се научили да правят ракети по-бързо, отколкото да контролираме инстинктите си. В основата на всеки конфликт се крие простата биология. Ресурсите са ограничени, но апетитите са безгранични.

Нова война? Судан обвинява Етиопия в атаки с дронове (СНИМКА)

Повече и повече

Алфа мъжкарят иска повече територия, повече женски и повече власт. В мащаба на нациите това се превръща в геополитика, но същността остава същата: искам това, което имате вие и съм достатъчно силен, за да го взема. Всичко останало – идеология, религия, защита на демокрацията или вяра във висша справедливост – е просто маркетингова опаковка за пушечно месо.

Психологията на тълпата обича войната. Тя дава шанс на малък, безполезен човек да се почувства част от нещо грандиозно. Когато си в редиците, не е нужно да мислиш, не е нужно да поемаш отговорност за нещастния си живот. Имаш Враг, когото да обвиняваш за всичките си неуспехи. Войната е перфектната психотерапевтична сесия за една нация, която ѝ позволява да излее натрупаната си омраза не върху съседа по коридора, а върху някой отвъд хоризонта.

Цивилизацията е просто крехък слой лак върху стар, изгнил стол. Крием се зад закони и морал, докато сме топли и добре хранени. Но щом нещата станат трудни, цивилизованият човек се превръща в звяр за броени часове. Войната разкрива истината: животът на човек струва точно толкова, колкото струва куршумът за неговото елиминиране. И никакъв хуманизъм няма да промени това.

Глобална лоботомия

Докато човечеството не претърпи глобална лоботомия или не еволюира в нещо фундаментално различно, кръвта ще продължи да тече. Мирът е просто време да презаредите пълнителя си. Приемете това. Вместо да се обръщате към съвестта на тирани, поне се опитайте да уредите войната в собствения си ум. Там също има планини от трупове от неосъществени желания и потисната агресия.

Автор: Павло Казарян

Павло Казарян е украински психолог, автор на множество научни публикации, посветени най-вече на работата с наркозавизими. Основател на рехабилитационни центрове, автор на книгите "Ние сме живи" и "Живот без страх. Директор на театър-форум "Пороци", чиято дейност е насочена към превенция на наркоманията в училищата.

Снимки: Getty images

