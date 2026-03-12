Докато Китай трупа петрол, "лудата" Европа е безпомощна пред заплахата

Луди ли са политическите лидери на Европа, или да? Такъв въпрос задава енергийният експерт Боян Рашев в своя публикация във Фейсбук.

По думите му развитието на войната в Персийския залив се насочва към най-лошия възможен сценарий.

Пазарите остават неспокойни

"Първо, Международната агенция по енергетика взе единодушно решение за освобождаване на 400 милиона барела петрол от резервите си. Това е абсолютен исторически рекорд - много повече от онези 120 милиона, с които МАЕ реагира на войната в Украйна през 2022 г. Японското правителство вече стартира. Това решение само по себе си показва мащаба на проблема. Очакваше се то да успокои пазара. Да, ама не", коментира той.

Рашев уточнява, че цената на барел сорт Брент отново е над 100 долара днес сутринта, защото трафикът през протока остава блокиран.

"Въпросното освобождаване на запаси има технически ограничения - ще се случва със скорост около 3.5-4 милиона барела на ден, а през Ормузкия проток рутинно би трябвало да минават 20 милиона. Разликата е твърде голяма", смята Рашев.

По думите му въпреки твърденията на САЩ и Израел, че "войната е практически приключила", Иран продължава да удря петролни бази и всякакви кораби в района.

"Появиха се и съобщения за разполагане на мини в протока. Все повече компании в Залива спират добива, защото няма къде да складират. Вече говорим за над 5 милиона барела дневно, които не се добиват. Всеки ден това число расте", коментира той.

Запасяването на Китай

По думите му на този фон са излезли и материали, според които Иран дори е увеличил износа на петрол към Китай по време на войната, като се говори за общо 12 милиона барела, които са заминали натам от 28.02 до днес.

"Как тази новина се вписва в наратива за тоталната доминация на американския флот? Истината е, че в Залива и протока няма нито един американски военен кораб - те са на безопасно разстояние навътре в Оманския залив, пазейки самолетоносача им. Как можем да очакваме тогава търговските кораби да започнат да влизат и излизат от Залива?", пита Рашев.

"И тук трябва да отбележа, че Китай са изключително добре подготвени за подобен конфликт. През последните години там се изграждат нови хранилища за петрол, които веднага се пълнят. Смята се, че имат около 1.2-1.3 милиарда барела запаси. Към днешна дата това е повече от запасите на всички останали страни в света, взети заедно. Освен това Китай не допуска електроенергията му да зависи от вносен природен газ, като пълноценно използва въглищните си ресурси и непрекъснато инвестира както в нови ВЕИ, така и в нови въглищни и ядрени централи", пише още той.

Рашев напомни, че администрацията на Байдън е изпразнила американския стратегически резерв, като по негово време там са останали само 347 милиона барела. "Днес са около 415 милиона - едно от най-ниските нива в историята. Това обаче не е толкова голям проблем за САЩ - те са нетен износител и могат да се самоосигурят - а по-скоро за всички останали страни от Г7, тоест за Европа", пише експертът.

Хаотична и неподготвена Европа

Според него реакциите в Европа засега са по-скоро хаотични и панически.

"Нямаме нито ясна позиция по отношение на войната и военните действия, нито ясна идея как да посрещнем потенциалния най-лош сценарий. Онзи ден излезе новина за поредния "нов енергиен пакет". Цитирам: "ЕС ще се стреми към намаляване на цените на енергията чрез ускоряване на прехода към чиста енергия, по-активно участие на потребителите и ограничаване на зависимостта от вносни изкопаеми горива." Лично на мен ми се струва, че тия лозунги ги слушам от началото на века. Покрай тях се изсипаха трилиони евро за постигане на описаните цели", пише Рашев.

Според него крайният резултат е, че днес Европейският съюз отново е абсолютно безпомощен пред заплахата от недостиг на критичните за оцеляването ни суровини - нефт, газ и торове - които никакви зелени мантри засега не могат да заменят в реалния свят.

"Има една добра дефиниция на понятието "лудост", която се приписва на Айнщайн: "Лудостта е да правиш едно и също нещо отново и отново и да очакваш различен резултат." Луди ли са политическите лидери на Европа, или да?", завършва той.