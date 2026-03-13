"По-католици от папата": Радан Кънев с остра критика към ратификацията на "Борда за мир"

Ратификацията на устава на "Борда за мир" в разгара на войната в Иран е очевиден абсурд. Но не най-големият. Най-големият е, че САЩ не са се присъединили към тази "организация". Повтарям - САЩ не са ратифицирали. Не са част от нея. Това написа в профила си във Facebook евродепутатът от ПП-ДБ Радан Кънев.

"Ето това се нарича "по-католик от папата" … Дори не знам дали няма да сме първата държава, която ратифицира (сред тези, чиито конституции го изискват)", уточнява той.

По думите му, присъединяването към еднолична и наследствена организация е противоконституционно, против Договора за ЕС и дълбоко унизително за българските граждани.

"И може би стратегически най-важно - ратифицирането на този документ, под който подписът ни стои наред с Лукашенко например, ще постави България в тежка и опасна изолация в рамките на ЕС. Не "първа", не и "втора" скорост. А това, в днешния свят, е ужасен риск и за сигурността, и за икономиката ни", категоричен е той.

Повод за тези негови думи стана подкрепата, което процедурата по ратификация на споразумението за присъединяване на България към международната инициатива "Съвет за мир", лансирана от президента на САЩ Доналд Тръмп, получи в парламентарна комисия. ОЩЕ: Бившите управляващи прокараха с трик предложението на Пеевски за Съвета за мир