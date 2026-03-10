"С днешното си прессъобщение прокуратурата сама се дискредитира": Полина Паунова с въпроси към СГП за Теодора Георгиева

Журналистката на "Капитал" Полина Паунова излезе с няколко въпроса към прокуратурата. Те са свързани с казуса около отстранения от Европейската прокуратурата прокурор Теодора Георгиева.

Ето какво написа Паунова в социалната мрежа Facebook:

През 2025 г. Софийската градска прокуратура твърди, че е разпитала трима (анонимни) свидетели, като според тях европрокурорката Теодора Георгиева редовно е получавала подкупи от Петьо Еврото. Тая работа българската общественост я разбира днес от прессъобщение на прокуратурата. Въпросното е изпратено два дни след като Теодора Георгиева започна поетапно разобличаване на връзките Еврото, Сарафов, Пеевски (без да назовава Борисов, но пък всички сервитьори на Борисов в социалните мрежи я атакуваха). Демек: след политическите уона би анализатори, обстрел по Георгиева започнаха и от от държавното обвинение.

Още: Теодора Георгиева: Колкото и пъти да повтарят една лъжа, тя няма да стане истина

Тая инициатива от прессъобщението обаче дискредитира самата прокуратура, която панически брани своя патрон - и.ф. Милата пролет градската прокуратура в София прекрати разследване, което трябваше да установи дали е имало магистрати в корупционни отношения с Петьо Еврото. Щом като разследването е прекратено - демек е нямало. С днешното съобщение обаче се оказва, че през пролетта на 2025 г - тъкмо, когато прокуратурата е прекратявала производството за евентуално корумпирани магистрати, свързани с Еврото - всъщност е имала свидетели тъкмо за такива. Според днешните обяснения на държавното обвинение (припомням първите редове на тоя постинг) обаче трима души са свидетелствали за корупция от страна на Еврото към Теодора Георгиева.

Сега, от тая работа на мен ми се пораждат два въпроса (и един бонус въпрос):

- Щом има данни - къде е обвинението?

- Защо прокуратурата е прикривала евентуална корупция от страна на Еврото към магистрати досега, при това лъжейки и прекратявайки производството?

Още: Андрей Янкулов: Въпросът за смяната на Сарафов не е политически

Бонус въпроса: по-умни няма ли в това държавно обвинение, че панически сами се разобличават в лъжи и е някак неудобно?

Още: Емилия Русинова: Градската прокуратура няма да коментира казаното от Теодора Георгиева