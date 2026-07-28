Войната в Украйна:

Иновация с картечници: Русия впряга зърновози във войната срещу Украйна

28 юли 2026, 16:37 часа 931 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Иновация с картечници: Русия впряга зърновози във войната срещу Украйна

Руските власти обмислят временно оборудване на зърновози с тежки картечници и мобилни ракетни установки, за да ги предпазят от атаки с украински дронове в Азовско море. За тази руска иновация съобщи Bloomberg във вторник, цитиран от френският вестник Le Monde. Мярката се обсъжда от руските министерства на отбраната и транспорта заедно зърнотърговци и корабособственици. Целта е осигуряване на товарите, според източници, с които Bloomberg се е свързал. 

Азовско море обикновено превозва около една четвърт от руския износ на зърно, но търговският трафик е нарушен от две седмици поради стачки по пристанища, кораби и морска инфраструктура.

Москва препоръчва, по-специално, корабите за насипни товари да бъдат оборудвани с бронирани плочи, чували с пясък, мрежи против дронове и крепежни елементи за тежки картечници, оборудвани с термовизионни или нощновидни устройства.

Корабите ще бъдат придружавани и от въоръжен военен персонал.

Като част от проекта, наречен „go-pro“, военни екипи ще се качват на борда в пристанищата на Азовско море и ще остават на борда, докато преминат през Керченския проток. След това ще напускат корабите, вземайки със себе си оръжията и боеприпасите си. ОЩЕ: "Изпълняваме 40-дневната операция на Зеленски": Украйна порази руски военни кораби и ПВО в Керч (ВИДЕО)

Колко губи Русия от ограниченията в Азовско море?

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Според консултантската фирма SovEcon, Русия може да губи между 500 000 и 1,5 милиона тона износ на зърно на месец, ако ограниченията в Азовско море продължат. Нарастващият брой руски и украински удари срещу пристанища и търговски кораби допринесе за покачването на цените на пшеницата до най-високото им ниво от две години.

Едновременно с това Русия се стреми да пренасочи товари от Азовско море към други дестинации с железопътен транспорт, по-специално към черноморските пристанища, които работят с намален темп. Превозите от украинското пристанище Одеса също са спрени от миналата седмица след руски въздушни удари.

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Русия Азовско море Керченски проток война Украйна украински дронове
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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