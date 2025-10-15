Войната в Украйна:

Антон Кутев: Властта се готви да премине в нов етап, Пазарджик е удобен повод

15 октомври 2025, 18:43 часа 365 прочитания 0 коментара
Антон Кутев: Властта се готви да премине в нов етап, Пазарджик е удобен повод

На фона на отменено заседание на правителството и празна пленарна зала, управляващото мнозинство демонстрира първи признаци на сериозно разместване. След изявлението на Бойко Борисов вчера, в което той поиска промени в ръководството на парламента и отправи критики към ключови фигури в управлението, политическите анализи не закъсняха. Антон Кутев определи ситуацията като „добре изигран театър“, който подготвя властта за преминаване в нов етап. По думите му взаимното противопоставяне между Борисов и Делян Пеевски е в основата на случващото се.

Още: Местният вот, който разклати държавата: Кой спечели и кой загуби в Пазарджик?

„Основният човек, с когото Борисов се измерва във властта, е Пеевски. Според мен и двамата имат цели – единият иска премиерския пост, другият – официално участие в управлението. Вероятно накрая ще се разберат“, коментира Кутев.

Още: Антон Кутев: Избори наесен бетонират ГЕРБ, после няма да са вече първи

По думите на Кутев, изборите в Пазарджик не са изненада, но са дали ясен сигнал за промяна в баланса на силите. „ДПС - Ново начало“ се превърна в първа политическа сила в местния парламент, докато ГЕРБ остана едва шести с около 6% от гласовете – резултат, който според Кутев отразява реалния електорален дял без контролиран вот. „В момента Борисов има конкуренция от един голям майстор на организирания вот – Делян Пеевски. Именно в Пазарджик видяхме как корпоративният вот се пренасочва“, каза той.

Още: Президентът с първи коментар за изблика на Борисов

Кутев прогнозира, че следващият етап ще бъде опит за договаряне между Борисов и Пеевски – възможен сценарий е лидерът на ГЕРБ да поеме премиерския пост, а Пеевски да влезе официално във властта чрез ново коалиционно споразумение.

Още: Антон Кутев: Ако Радев иска да се позиционира политически, не бива да е в полето на "Възраждане"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В същото време той очаква БСП и „Има такъв народ“ да останат в управлението, независимо от бъдещите промени, тъй като нямат шанс да участват в следващи управленски конфигурации.

Ще има ли партия на Румен Радев?

Антон Кутев коментира и спекулациите за евентуална партия около президента Румен Радев. „Ако Радев реши да влезе в политиката със собствена формация, това може да стане много бързо. Той не разчита на местни структури като традиционните партии. Но решението ще е изцяло негово и никой няма да го знае предварително“, обясни той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Бойко Борисов Антон Кутев Делян Пеевски
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес