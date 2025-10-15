Президентът с първи коментар за изблика на Борисов

Президентът Румен Радев отказа днес (15 октомври) да влиза в новия политически сблъсък, предизвикан от гневната реч на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след изборите в Пазарджик, и заяви, че "няма намерение да разваля празника на Пловдивския медицински университет с евтин политически театър".

Държавният глава направи коментара си по време на честванията на 80-годишнината от създаването на Медицинския университет в Пловдив, където присъства сред академичната общност, преподаватели и студенти. Радев отказа да навлиза в подробности за острия разрив между ГЕРБ и коалиционните им партньори и обеща, че ще направи по-обширен коментар утре. Още: Местният вот, който разклати държавата: Кой спечели и кой загуби в Пазарджик?

Изблика на Борисов

Изявлението на президента идва на фона на бурните реакции след речта на Борисов, който обяви, че ГЕРБ повече няма да осигурява кворума в парламента и поиска премиерът Росен Желязков да "преформатира управлението", а председателят на Народното събрание Наталия Киселова – да бъде сменена. Лидерът на ГЕРБ нарече резултата от изборите в Пазарджик "шамар" и заяви, че "повече няма да бъдем параван", визирайки останалите участници в коалицията.

Докато Борисов настоява за политически промени и демонстративно дистанциране от партньорите си, Радев запази мълчание, като даде ясно да се разбере, че няма да позволи академичният празник да бъде превърнат в политическа сцена. Още: След заканата на Борисов: ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", ИТН и БСП провалиха заседанието на парламента

"Днес е ден за уважение към българската наука и медицина, не за партийни спектакли", каза президентът, преди да напусне тържеството.