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Ивайло Мирчев: В момента сме сред страните, които обслужват Путин (ВИДЕО)

10 юни 2026, 10:25 часа 905 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ивайло Мирчев: В момента сме сред страните, които обслужват Путин (ВИДЕО)

"Европа вече е на две скорости, България трябва да е на първата скорост. Вместо ние да сме там, ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не на Европа",  каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с решението на министъра на отбраната да спре оръжията за Украйна. 

Той напомни, че външният министър само преди два дни е казала, че България ще следва Европа, после военният е казал, че спираме оръжията, а днес е уточнил, че само 2% от складовете на Българската армия.

"Прогресивна България" трябва да бъде честна към българските граждани", смята още Мирчев. 

Каква е реалността?

Мирчев уточни, че реалностите са, че една много малка част от боеприпасите, които България изпраща за Украйна излиза от складовете на Българската армия. "Останалата част от около 98% от българската индустрия, в която работят десетки хиляди души. Никога не е бил спиран този износ", добави Мирчев. 

Защо се повдига темата с оръжията за Украйна?

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Ивайло Мирчев смята, че темата за оръжията за Украйна изплува по една единствена причина, за да прикрие провала на "Прогресивна България" с цените, с бюджетния дефицит и с борбата с корупционния модел. ОЩЕ: Потвърдено: Не спираме всички оръжия за Украйна

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Демократична България Ивайло Мирчев оръжия за украйна 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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