Ивайло Мирчев: В момента сме сред страните, които обслужват Путин (ВИДЕО)

"Европа вече е на две скорости, България трябва да е на първата скорост. Вместо ние да сме там, ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не на Европа", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с решението на министъра на отбраната да спре оръжията за Украйна.

Той напомни, че външният министър само преди два дни е казала, че България ще следва Европа, после военният е казал, че спираме оръжията, а днес е уточнил, че само 2% от складовете на Българската армия.

"Прогресивна България" трябва да бъде честна към българските граждани", смята още Мирчев.

Каква е реалността?

Мирчев уточни, че реалностите са, че една много малка част от боеприпасите, които България изпраща за Украйна излиза от складовете на Българската армия. "Останалата част от около 98% от българската индустрия, в която работят десетки хиляди души. Никога не е бил спиран този износ", добави Мирчев.

Защо се повдига темата с оръжията за Украйна?

Ивайло Мирчев смята, че темата за оръжията за Украйна изплува по една единствена причина, за да прикрие провала на "Прогресивна България" с цените, с бюджетния дефицит и с борбата с корупционния модел. ОЩЕ: Потвърдено: Не спираме всички оръжия за Украйна