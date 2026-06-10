Потвърдено: Не спираме всички оръжия за Украйна

"Спираме предоставяне на въоръжение и боеприпаси от складовете на българската армия - това е". Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и с думите си потвърди, че не спираме поръчки, които са платени на пазарен принцип. На въпрос на bTV как така спираме доставки от нашите складове, когато Народното събрание е с решение по въпроса, Стоянов отговори, че в решението се казвало, че се предоставя помощ "при възможност" - т.е. ако имаме - ОЩЕ: България спира военната помощ с оръжия за Украйна

"В добра бойна готовност сме, имаме достатъчно в складовете за нуждите на българската армия", каза още министърът на отбраната, с което всъщност поставя въпросителна - имаме достатъчно, когато не става въпрос за Украйна, но нямаме достатъчно, когато става въпрос да помогнем на нападнатата от руския диктатор Владимир Путин държава.

Actualno.com вече изпрати въпроси какво спираме - дали финансирани само с български средства военни помощни пакети за Украйна или и поръчки за производство на оръжие в България, плащани от някой друг. Припомняме, че известната американска програма PURL стана факт, след като американският президент Доналд Тръмп спря американските военни пакети за Украйна, но позволи на които страни-членки на НАТО желаят да купуват оръжие и да го прехвърлят на Украйна - сега звучи сякаш България прави нещо подобно.

"Съотношението на силите не е равностойно, то е леко в полза на руската страна" - Стоянов изуми с тези думи предвид говоренето от страна на Румен Радев в продължение на години как Русия не можело да бъде победена, но сега излиза, че и тя не може да победи. Военният министър продължи да говори как за пробив трябвало да има превъзходство във войници 3:1, нямало сега обаче, а технологично превъзходство в такъв мащаб, че да има пробив, също нямало.

Я вижте опозицията

Стоянов се оплака, че поведението на опозицията по въпроса било странно и направо я нападна - защото от "Прогресивна България" казали в предизборната кампания, че ще спрат даването на оръжие, а опозицията била проспала "цял таен град" в "Баба Алино". Припомняме, че случаят в "Баба Алино" мина и под знака "украински град".

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