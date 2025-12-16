Излиза ли на терена Радев с партия: Отговорът от Антон Кутев

„Само президентът може да каже, както и кога ще участва на предсрочни парламентарни избори. Възможен е проект на държавния глава, но дали ще го направи и кога, е негово решение“. Това заяви бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев – Антон Кутев пред bTV. Според него има няколко варианта за президентски проект. Първо възможно е да има партия на президента или след консултациите, или след завъртането на рулетката на мандатите за съставяне на правителство. Второ – другият вариант е да не го направи, а да изчака още едно завъртане на консултации и мандати след предсрочния вот.

Още: Радев и партия в новогодишната нощ? Политологът Ивайло Илиев с три въпроса, касаещи президента (ВИДЕО)

Кутев посочи, че ако Радев не се намеси в политиката, може да няма правителство и в следващото Народно събрание. „В ситуацията, в която се намира няма нужда да прави нов политически проект. За президента, ако реши да го прави, няма нужда да прави това. Един месец преди изборите може да излезе един месец преди предизборната кампания, може да направи предизборен проект“, коментира бившият говорител на служебните кабинети на Радев.

Какви ще са трудностите пред Радев, ако излезе с партия?

Снимка: БГНЕС

Още: Политолог: До март трябва да има избран нов парламент, който да гласува нов бюджет

Антон Кутев смята, че президентът има предимството като държавен глава, но липсващите партийни структури ще му пречат. Радев много по-трудно ще стигне до избирателите и срещата лице в лице с хората, посочи той.

Кутев е на мнение, че влизането в политиката на Румен Радев е изключително рисково. Причината – хората очакват държавният глава да им промени живота. „Много ги притеснява партиите Радев дали е президент или конкурент“, отчете той.

Антон Кутев добави, че най-важният въпрос е докъде ще доведе една партия на президента. На всички проблеми в страната държавният глава трябва да има отговор, допълни той. Другият голям въпрос, по думите му, е борбата с корупцията.

„Въпросът е, когато говорим за президента дали ще направи политически проект е, че ако го направи сега, ще стане първа политическа сила, но големият проблем е дали ще промени страната“, каза още Кутев. Той е убеден, че ако има още едни избори след евентуалните през пролетта, хората ще искат да ги контролират чрез жалби в ЦИК и в съда.

Антон Кутев бе категоричен, че трябва да се правят промени в Изборния кодекс няколко месеца преди предсрочните парламентарни избори. Единствената надежда е да има висока избирателна активност, която да спре контролирания вот, надява се той. Кутев изтъкна, че ако президентът се яви на изборите с партия, ще вдигне избирателната активност.

Още: Радев дава заден за партия: От "ще го направя, когато най-малко очаквате" до "аз не говоря за такава" (ВИДЕО)