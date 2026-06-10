Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Кадрови промени във властта: Назначават нови шефове на НАП и ДАР

10 юни 2026, 6:20 часа 710 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кадрови промени във властта: Назначават нови шефове на НАП и ДАР

Правителството на Румен Радев ще назначи нови ръководители на Националната агенция за приходите и на Държавна агенция „Разузнаване“. Това става ясно от дневния ред на днешното заседание на кабинета. Сегашният изпълнителен директор на НАП е Милена Кръстанова, която беше назначена на поста от служебния кабинет на Андрей Гюров.

Нови назначения

Снимка: БГНЕС

В момента председател на Държавна агенция „Разузнаване“ е Антоан Гечев, който беше назначен с указ на президента Румен Радев през 2021 година. Неговият петгодишен мандат изтича на 17 юни.

До миналата година председателят на разузнаването се назначаваше по предложение на Министерския съвет и с указ на президента. След промените в закона процедурата вече предвижда назначаването да става по предложение на правителството и с решение на Народното събрание.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НАП Румен Радев ДАР кабинетът Радев
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес