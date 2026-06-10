Кадрови промени във властта: Назначават нови шефове на НАП и ДАР

Правителството на Румен Радев ще назначи нови ръководители на Националната агенция за приходите и на Държавна агенция „Разузнаване“. Това става ясно от дневния ред на днешното заседание на кабинета. Сегашният изпълнителен директор на НАП е Милена Кръстанова, която беше назначена на поста от служебния кабинет на Андрей Гюров.

Нови назначения

Снимка: БГНЕС

В момента председател на Държавна агенция „Разузнаване“ е Антоан Гечев, който беше назначен с указ на президента Румен Радев през 2021 година. Неговият петгодишен мандат изтича на 17 юни.

До миналата година председателят на разузнаването се назначаваше по предложение на Министерския съвет и с указ на президента. След промените в закона процедурата вече предвижда назначаването да става по предложение на правителството и с решение на Народното събрание.