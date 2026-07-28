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Финландия затваря въздушното си пространство частично

28 юли 2026, 12:37 часа 505 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Финландия затваря въздушното си пространство частично

Въоръжените сили на Финландия днес заявиха, че са затворили част от въздушното пространство на страната и са ограничили морския трафик край южните брегове в близост до Русия поради риск от появата на заблудени дронове, предаде Ройтерс. Тази година имаше случаи на нарушаване на въздушното пространство на Финландия, Естония, Литва и Латвия от заблудени украински военни дронове, насочени към Русия. Това породи опасения, че войната в Украйна започва да излиза отвъд северните граници на НАТО.

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Мерки

Говорител на финландската армия заяви, че са предприети мерки, с които да се гарантира, „че властите ще могат да реагират, ако в района навлязат дронове“. Той отбеляза, че армията не може да коментира източника на информацията за възможна активност на безпилотни летателни апарати, предаде БТА.

Украйна засили атаките си срещу руски обекти с дронове с голям обсег. Киев и страните от НАТО твърдят, че руската армия заглушава някои от украинските дронове, което е причината те да се отклоняват към въздушното пространство на алианса. Москва обвинява Украйна, че умишлено насочва дроновете, които нарушават въздушното пространство на съседни страни. 

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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