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Зад вратите на Белия дом: Зеленски и Тръмп ще се срещат без медии

28 юли 2026, 16:27 часа 328 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зад вратите на Белия дом: Зеленски и Тръмп ще се срещат без медии

Срещата между украинския президент Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп, насрочена за вторник във Вашингтон, ще се проведе при закрити врати, без присъствието на журналисти, съобщи говорителят на Зеленски Сергий Никифоров в изявление пред репортери, съобщава френският вестник le Monde, позовавайки се на украинското издание „Украинска правда“. Освен това не се очаква двамата лидери да правят публични изявления.

Срещата между Зеленски и г-н Тръмп ще започне в 9:30 ч. американско време.  „Очакваме само снимки от срещата “, каза говорителят.

По-рано през деня Зеленски заяви, че Украйна изпитва критичен недостиг на ракети за защита срещу масирани руски удари с балистични ракети. Той посочи, че се фокусира върху преговорите със Съединените щати, президента Доналд Тръмп и други съюзници, за да гарантира, че те ще продължат да предоставят средства и оръжие за защита на страната му и да засилят санкциите срещу Русия.

Зеленски е в САЩ за погребението на Греъм

По-късно, в 11:00 ч. вашингтонско време, украинският президент е планирал да се срещне с финландския президент Александър Стуб. В 12:30 ч. той ще присъства на националната церемония по сбогуване в чест на сенатор Линдзи Греъм.

В 18:00 ч. е предвидена среща на Володимир Зеленски със сенатори, които са съвносители на законопроекта на Линдзи Греъм за вторични санкции срещу Русия, както и с други членове на Конгреса. ОЩЕ: Зеленски ще се срещне с всички членове на Сената на САЩ

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Доналд Тръмп САЩ Володимир Зеленски война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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