През първата половина на 2026 г. най-малко 48 региона в Русия са били засегнати от удари с дронове, според публикации в блогове на губернатори, анализирани от „Проект“. През 2023 г., когато Украйна започна редовно да нанася удари дълбоко в Русия, е имало само 16 такива региона. От 2023 г. насам най-малко 70 000 дрона са били свалени над Русия, според публикации на губернатори. От тях 37 000 са били свалени през първата половина на тази година.

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Белгород, Курск и Брянск

70% от дроновете са били свалени над три области: Белгород (24 000), Курск (11 000) и Брянск (12 000). Според доклади на кмета Сергей Собянин и губернатора Андрей Воробьов, близо 2400 дрона са били свалени над Москва и Московска област през 2026 г. През всички предходни години, според доклади на кмета и губернатора, са били свалени малко над хиляда дрона.

Припомняме, че последната атака бе на 22 юли, когато мащабна вълна от атаки с дронове порази стратегическа енергийна и логистична инфраструктура в Руската федерация и окупираните територии. Пожар е избухнал в петролна база в Армавир след атака с повече от 16 безпилотни летателни апарата, съобщиха градските власти.

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