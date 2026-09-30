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Високите данъчни оценки като лек срещу пустеещите имоти: Предложение сделките за втори жилища да са на пазарна цена

30 септември 2026, 10:00 часа 304 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Високите данъчни оценки като лек срещу пустеещите имоти: Предложение сделките за втори жилища да са на пазарна цена

Готвените ключови данъчни промени, предвиждащи повишаване на данъчните оценки, могат да имат оздравяващ ефект върху пазара на имоти. В същото време експерти са на мнение, че има по-ефективни и справедливи мерки в сектора, като например следките за всяко жилище, различно от основното, да са на пазарна цена.

Общините са щастливи

"Повишаването на данъчните оценки е една много закъсняла мярка, дълго чакана от общините, предлагана през последните 30 години. Всъщност предложеният данъчен пакет от правителството предлага от 2027 г. данъчните оценки да бъдат повишени с 30%", коментира Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините.

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По думите й повишението ще бъде максимум 30%, тъй като точният размер на данъка, който плащат гражданите във всяко населено място, е в ръцете на общинския съвет.

"Така че как ще се отрази това на гражданите? Ще бъде различно в София и в малкото населено място, тъй като там, особено в селата, данъчните оценки на имотите са в така наречената необлагаема стойност - сега 1800 евро, и по-голямата част от имотите в селата дори не се облагат с данъци. По-голямата промяна ще бъде щадяща. Общинските съвети имат този инструмент и ще го приложат, съобразно социално-икономическите условия във всяко населено място. Няма да бъде еднакво навсякъде", добави тя.

Георгиева даде пример, че ако един имот има данъчна оценка 30 000 евро, в момента собственикът му плаща 60 евро данък сгради. "С актуализацията този данък ще стане 75 евро, като е важно да се каже, че това е годишен данък. Ако данъчната оценка на един имот е 30 000 евро, неговата пазарна стойност е между 150 000 и 200 000 евро, разликата е огромна. Затова казваме, че макар закъсняла, тази актуализация е изключително необходима и е важно, че в предложения пакет промени тя ще се прави поетапно в следващите 3 години. Така няма да има рязко доближаване до пазарните стойности", допълни Георгиева.

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Тя направи и важното уточнение, че всички собственици на имоти, които живеят в основно жилище, ползват 50% отстъпка от своя данък.

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По отношение на такса смет Георгиева заяви, че тя няма да се повиши с 30%, защото ще се определя на базата от 2026 г.

Източник: БГНЕС

Лек срещу пустеещите имоти

"Около 3% е местният данък на имот при покупко-продажба. За имот около 100 000 евро, това сега са 3000 евро, но след увеличението от 30% ще са с 900 евро повече, а след 3 години ще е 6000 евро. При равни други обстоятелства, на горещия пазар на имоти в последните няколко години, хората, които купуват имоти, могат да понесат такива разходи", коментира Деян Веселинов, финансов анализатор.

Той подкрепя мярката заради дългата липса на осъвременяване. Според него увеличението ще е полезно за пазара на имоти, тъй като традиционно българинът ползва имотите за спестяване.

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"Ако ти струва съвсем евтино да имаш имот и нищо да не правиш с него и да не допринасяш за общинската инфраструктура, това води до изкривяване. Когато ти излиза по-скъпо данъкът на жилището, имаш инициатива да направиш нещо с него - да го дадеш под наем или да го продадеш. Това би имало оздравяващ ефект по отношение на натиска на цените нагоре", категоричен е той.

Контрапредложение за инвестиционните имоти

Ответно предложение даде Георги Ангелов, старши икономист в "Отворено общество".

"За мен по-оздравяващ ефект би имало облагането за инвестиционни имоти - второ, трето, пето жилище, за големите скъпи палати. За първо жилище трябва да има защита, но за второ, трето, спекулативни - трябва данъчната основа да е пазарната цена", смята той.

"Данъчната онова сега е 30 евро на човек, даже има общини с по 2 евро на човек на година. Нищо не може да се направи с тези пари. При много сделки се укрива ДДС, защото се правят на данъчна основа, а не на пазарна цена. И тук говорим за 5 пъти разлика, с която се укрива 80% от ДДС-то. Ако решим този проблем, ще запълним голяма част от дупките в бюджета", категориче е Ангелов.

"Укриването трябва да е основното, а не вдигането на тежестта на обикновения и честен данъкоплатец", добави той.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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