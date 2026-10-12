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На тристранка: Само един синдикат не прие промените за минималната работна заплата

12 октомври 2026, 13:59 часа 866 прочитания 0 коментара
Снимка: МТСП
На тристранка: Само един синдикат не прие промените за минималната работна заплата

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди Проект на Постановление на Министерския съвет (МС) за изменение и допълнение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Проектът е свързан с реда и начина на определяне на минималната работна заплата (МРЗ) и с оценката на нейната адекватност. В него са включени текстове и относно регламентирането на изчисляване на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд. Работодателските организации подкрепят предложения проект на Постановление на МС, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) също подкрепя, а Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ не подкрепя. Още: Атанас Кацарчев: От КТ „Подкрепа” не сме съгласни с формулата за изчисляването на минималната работна заплата

Как се определя МРЗ?

В края на септември Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира новият механизъм за определяне на МРЗ. Съгласно предложения механизъм минималната работна заплата ще се определя в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размерът на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща четири показателя. Те отчитат покупателната способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид:

Снимка Гълъб Донев

Още: Минималната заплата с нова формула: Управляващите прокараха промените въпреки критиките

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- средногодишното изменение на индекса на цените на малка по състав кошница, с който се измерва покупателната способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

- годишното изменение на брутната медианна работна заплата на наетите на пълно работно време, измерено чрез темпа на прираст, с който се измерва общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

- годишното изменение на средната брутна работна заплата, измерено с темпа на прираст, с който се измерва темпът на растеж на работните заплати;

- средната аритметична стойност, изчислена от годишните изменения на брутната добавена стойност на един зает по съпоставими цени за период от последните 10 години, с който ще се измерват дългосрочни равнища на производителността на труда в страната. Още: "Празен лист, от който никой не знае каква ще е минималната заплата догодина": Опозицията се възмути, че МРЗ ще е диапазон

Объждане на два етапа

“Всеки един от показателите, както се бяхме договорили, е с равна тежест от 25%, с което считаме, че се осигурява баланс между социалните и икономическите функции на минималната работна заплата“, посочи социалният министър Наталия Ефремова. Определянето на минималната заплата ще се извършва на два етапа. Първият предвижда преговори между синдикатите и работодателите до 15 май, а вторият – определяне на размера ѝ за следващата година от Министерския съвет до 15 август. Предвижда се и оценка на адекватността на минималната работна заплата на всеки три години с участието на социалните партньори. Още: Управляващите дадоха ход на новия "празен чек" за минималната заплата

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Тристранка НСТС минимална работна заплата механизъм
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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