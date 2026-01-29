По идея на "Възраждане": Депутатите орязаха секциите в чужбина. Машините за гласуване остават принтери

След близо шест часа напрегнати дебати, белязани от процедурни хватки, взаимни обвинения и няколко принудителни почивки, Народното събрание прие на първо четене предложението на "Възраждане" за промени в Изборния кодекс, които целят ограничаване на броя на избирателните секции извън Европейския съюз, а отхвърли законопроекта на "Продължаваме промяната - Демократична България" за възстановяване на пълната функционалност на машинното гласуване.

Предложението на проруската партия беше прието с гласовете на ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "Възраждане". "Против" гласуваха ПП-ДБ, ДПС-НН и "Алианс за права и свободи", а част от БСП и МЕЧ се въздържаха. Още: "Възраждане" и хората на Доган пред бой в парламента заради изборите (СНИМКИ)

С приетия проект се въвежда таван от до 20 секции за гласуване в държави извън ЕС, извън дипломатическите и консулските представителства. Идеята беше внесена от "Възраждане" още в края на 2024 г., като първоначално се обсъждаше лимит от 35 секции, но в окончателния вариант числото беше намалено. Според вносителите мярката цели ограничаване на контролиран и етнически вот, основно в Турция, където на последните избори през октомври 2024 г. бяха разкрити 168 секции, при 112 във Великобритания и 53 в САЩ.

Машините остават принтери

По време на дебатите опозицията нееднократно посочи, че промените ще засегнат десетки хиляди български граждани извън ЕС и на практика ще облагодетелстват санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и неговото "ДПС-Ново начало" в конфликта му с кръга около Ахмед Доган. От "Възраждане" обаче защитиха тезата, че именно разширяването на секциите извън ЕС води до изкривяване на вота в страната и до ръст на резултатите на формацията на Пеевски. Още: Повече омерзение и мобилизация: Анализатор за промените в Изборния кодекс седмици преди вота

Паралелно парламентът обсъди и проекта на ПП-ДБ за възстановяване на машинния протокол и връщане на машините като основно средство за отчитане на вота, а не само като принтери. Проектът предвиждаше и 100% контролно преброяване на разписките. Той получи подкрепа от "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие", но беше отхвърлен с гласовете на ГЕРБ, ИТН и "ДПС-Ново начало".

Дебатите преминаха при изключително висок тон. Депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков беше санкциониран и отстранен от залата след отказ да напусне трибуната, а председателят на парламента Рая Назарян на няколко пъти прекъсва заседанието, включително заради сблъсък между депутати от "Възраждане" и АПС.

В изказванията си представители на ПП-ДБ и МЕЧ обвиниха "Възраждане", че с предложението си реално удрят собствения си вот в държави като САЩ, Канада и Великобритания и действат в интерес на Пеевски. От своя страна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отхвърли обвиненията и заяви, че става дума за защита на националния интерес и предотвратяване на масово гласуване в Турция, което според него представлява риск за изборния процес. Още: "В услуга на Пеевски": Управляващите и "Възраждане" ограничиха секциите в чужбина

В крайна сметка, след поредица от остри реплики, обвинения в задкулисни сделки и етническо напрежение, председателят на Народното събрание закри дебатите, а разглеждането на двата законопроекта приключи с ясно очертано парламентарно мнозинство зад ограничаването на секциите извън ЕС.