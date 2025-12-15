Политолог: До март трябва да има избран нов парламент, който да гласува нов бюджет

Като стопляне на отношенията – така политологът Иво Инджов обобщи консултациите на „Дондиков“ 2 за ново правителство между „Продължаваме промяната – Демократична България“ и президента Румен Радев. По думите му държавният глава е подкрепил идеята им да се върне 100-процентовото машинно гласуване, което е ясен знак.

„Що се отнася до ГЕРБ, това беше много странна среща. Да изпратиш един единствен човек – това е провокация към президентската институция. След това самият президент „сгази лука“ като тръгна да говори за мъже и жени, което пък даде повод на Сачева да направи нещо като „клетва за вярност“ към Борисов“, коментира още той.

Според него от двете срещи е станало ясно, че ще се ходи на предсрочни избори, въпросът е кога. Политологът доц. Стойчо Стойчев допълни, че президентът има възможност да забави процедурата, ако реши. „Понякога може да бави, понякога – да бърза. Зависи лично от него и не дължи обяснение. Изборите са неизбежни. Няма да се работи по какъвто и да било нов вариант на бюджета, ще се продължи старият бюджет за три месеца, което означава, че до март месец трябва да има избран нов парламент, който теоретично да гласува нов бюджет, защото удължителният закон действа за три месеца“, обясни Стойчев.

Инджов разтълкува хвърлената оставка като „инстинкт за самосъхранение“ на Бойко Борисов и опит за дистанциране от Делян Пеевски. Според Стойчев единствено масовият протест от 10 декември е причината кабинетът „Желязков“ да остане в историята. Двамата политолози разкритикуваха поведението на депутатите от „Има такъв народ“. Според тях реакциите на БСП са показали, че левицата са били „употребени и изоставени“.