Ще се отрази ли ескалацията в Черно море на президентските избори?

Как ситуацията в Черно море влияе на предизборната кампания, справя ли се правителството с ескалацията на напрежението и защо няма дебат между основните претенденти за „Дондуков” 2? Всички тези теми коментира политологът доц. Петър Чолаков в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

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„Не за първи път темата за войната в Украйна и каква трябва да бъде българската външна политика се дискутират толкова много. Това е една от доминиращите теми, около които се структурира политическото пространство в България през последните години. Най-голямата опасност за България е свързана с разрастване на войната”, каза той. По думите му трябва да се мисли за активирането на чл. 4 от договора на НАТО, защото се наблюдава нов етап от войната.

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Според него е нужна по-твърда позицията от страна на „Прогресивна България”. „Те дойдоха на власт с други външнополитически послания по отношение на войната в Украйна. Една „по-ястребова линия” може да навреди на кампанията Илияна Йотова. Затова са внимателни”, смята той.

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Политологът коментира и темата с дебата между основните кандидати за „Дондуков” 2. Според него Йотова не бяга от дебат, но може да бъде изтълкувано като тежест, която тя си придава. „Това не ѝ вреди, но в средите на тези, които не я подкрепят, ще бъде изтълкувано като слабост”, смята доц. Чолаков.