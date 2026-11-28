Бюджетите през последните 5 години на десетина правителства са кола, която се засилва към пропастта и никой не иска и не може да я спре. Това заяви пред bTV бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев. Още: Николай Василев: Трябваше кабинетът да занесе на студентите един воденичен камък заради дълговете, които и децата им ще плащат

"Сега вече стана с размерите на камион - за мен няма шофьор в него", допълни той. Според Василев метафората с камиона, използвана от премиера Румен Радев, се обръща срещу самите управляващи.

"Министърът на финансите е предимно социален министър, който гледа да натисне педала на социалните разходи, а не да спре бюджетните дефицити и дълговете и да спаси камиона", каза още икономистът.

Няма шофьор в ЗИЛ-а

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По думите му първите предупредителни сигнали вече са налице. Той посочи като пример понижаването на перспективата пред кредитния рейтинг на България от една от рейтинговите агенции, вместо очакваното подобрение заради присъединяването към Еврозоната.

Николай Василев също така смята, че предупреждението на Европейската комисия (ЕК) за бюджетния дефицит на страната ни е само началото.

Бившият икономически министър не е съгласен с тезата на управляващите, че предложеният бюджет за 2027 г. е най-доброто, което може да бъде направено предвид тежкото наследство. "В момента България не е в обективна криза. България няма рецесия, няма война, няма пандемия, няма природно бедствие, няма мигрантска криза. Ние сме с растеж, с исторически ниска безработица", обясни той.

Василев вижда в настоящата ситуация благоприятни условия за провеждане на реформи, особено при правителство с абсолютно мнозинство. Според него са недостатъчни предвидените съкращения на 5000 щатни бройки в администрацията. "За мен само в администрацията е желателно съкращенията на бройките, не на живи хора, да бъдат към 30 хиляди. Отделно в публичния сектор извън администрацията - според мен още 30 хиляди", посочи той.

Икономистът подкрепя увеличаването на средствата за майчинство, но счита, че това не представлява реформа, а увеличение на социалните разходи.

Той представи графика, проследяваща развитието на публичния дълг на България от 1997 г. до 2029 г., като данните за предстоящите години са прогнозни. Николай Василев припомни, че след кризата по времето на правителството на Жан Виденов три последователни кабинета са намалявали държавния дълг както в абсолютна стойност, така и като процент от брутния вътрешен продукт.

Той отбеляза, че при управлението на Бойко Борисов дългът не се е увеличил значително, но в периода между 2021 и 2026 г. е започнал да нараства стремглаво. "Сега в годините на геометричната прогресия дългът ще се увеличава с 5-10 милиарда евро всяка година", прогнозира Василев. Той призна, че настоящото правителство е получило тежко наследство, но изтъкна, че това вече е вторият му бюджет. "В тяхната програма на две места пише "балансиран бюджет". Пише - няма да увеличаваме данъците", подчерта Василев.

Той също отправи критики относно политиките на последните правителства по отношение на цените, търговските надценки и търговските вериги. Николай Василев е съгласен, че поскъпването е сериозен проблем за потребителите, но според него подходът на управляващите към овладяването на инфлацията е неправилен. "Основните причини за инфлацията започват от грешните бюджетни политики и безкрайните разходи на държавата", категоричен е той.

Сред първите необходими мерки икономистът открои значително по-големи съкращения в държавната администрация. Той смята, че освободените служители могат да намерят реализация в частния сектор, който изпитва сериозен недостиг на кадри. "В същото време издържаме все по-голям публичен сектор. При намаляваща заетост в частния сектор публичният сектор продължава да расте. Докога?", запита Николай Василев.

Той се обяви и против продължаващото предоставяне на компенсации за електроенергия на бизнеса. Икономистът също така предлага по-активно използване на концесии за изграждане на публичната инфраструктура. "Публичната инфраструктура, като магистрали, тунели, мостове, железопътна и ВиК инфраструктура, пристанища, летища, може и трябва да бъде изграждана от частния сектор с огромни милиардни частни инвестиции, а не с пари от държавния бюджет", отбеляза той.

Василев разкритикува и възлагането на проектирането на инфраструктурни обекти чрез инхаус процедури, без конкурси и обществени поръчки. Според него управляващите не отделят достатъчно внимание на приватизацията, концесиите и развитието на капиталовите пазари.

Икономистът счита, че евентуална санкция от Брюксел би била преди всичко удар върху репутацията на страната. "Парите не са толкова много, че да съсипят държавата. Това е шамар", коментира той. Василев призова управляващите да постигнат бюджетен излишък, вместо всяка година да планират нови дефицити. Той отбеляза, че правителството предвижда увеличаване на държавния дълг с още между 20 и 30 млрд. евро в рамките на четири години.

Запитан дали България може да се справи без нови заеми, Николай Василев отговори утвърдително, като даде пример с правителствата на Иван Костов, Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев. "Държавата беше бедна. Сега държавата не е толкова бедна, но проблемът е в манталитета на управляващите", изтъкна той.

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