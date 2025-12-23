Лайфстайл:

Бесарабската българка Альона Чербаджи: Душата ми е украинска, а сърцето - българско (ВИДЕО)

23 декември 2025, 19:30 часа 605 прочитания 0 коментара

„Душата ми е украинска, а сърцето ми - българско“. В специален разговор за Actualno.com бесарабската българка Альона Чербаджи разказва своята лична история пред нашия стажант-репортер София Бугор.

Разказ от родното село Селиогло в Украйна до създаването на уютно кафене в центъра на София. Днес това място се превръща в символ на културната свързаност между София и Киев. Българка по произход, украинка по съдба – Альона създава дом далеч от своя собствен, както за себе си, така и за всички, които прекрачат прага на нейното заведение.

Съдба като човешка длан

Макар родена в Украйна, Альона ясно подчертава своята българска идентичност: „Аз съм българка. Целият ми живот е на български.“ Альона е изучавала български език и литература, участвала е в танцовия състав „Лалета“ и в множество бесарабски културни фестивали. Българският език и традиции винаги са били неизменна част от нея.

Днес един от най-често повтаряните пропагандни митове е, че българите в Украйна били „притеснявани“ или че им било забранено да говорят български език.

Альона категорично опровергава това: „През целия си живот говорех само български. Никой никога не ме е притеснявал. Когато казвах, че съм българка, хората се чудеха дали съм дошла от България.  Нито веднъж не са ми казвали, че не мога да говоря български.“ 

24 февруари 2022 г.: денят, който променя всичко

Руското нахлуване в Украйна променя живота на семейството ѝ: „Първата ми мисъл бяха децата. Беше страшно.“ Първо, със семейството се прибират в родното село, а по-късно – заради войната и заради българските си корени – решават да се преместят в България.

Когато пристига тук, Альона изпитва силни емоции: „Да видя България, беше мечта. Всичко написано на български. хората говорят български… беше странно, но красиво чувство.“ Идентичността ѝ живее в две държави: „В България съм украинка, в Украйна съм българка. Душата ми е украинска, а сърцето ми е българско.“

