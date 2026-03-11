Защо Персийският залив е толкова важен за света? (ВИДЕО)

Напрежението в Близкият изток отново постави въпроса за взаимоотношенията на държавите в района на Персийския залив. В началото на седмицата, Саудитска Арабия съобщи за първи жертви свързани с ескалиралите военни действия между Иран, Израел и САЩ, а големи круизни кораби останаха блокирани в пристанища в Дубай, Доха и Абу Даби, с невъзможност за отплаване.

Но какви всъщност са взаимоотношенията на държавите в залива и защо и как те влияят на останалата част от света?

От едната страна на конфликта е Ислямска република Иран, подкрепяна от въоръжените групировки "Хамас" в Газа, Хисбулла в Ливан и хутите в Йемен. От другата страна стои Израел, който получава силна политическа и военна подкрепа от Съединени американски щати, както и по-умерена дипломатическа подкрепа от някои арабски държави в региона, включително Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Държавите от Персийския залив се оказват в деликатна позиция. Те са стратегически партньори на Съединените щати и разчитат на тяхната военна защита.

От друга страна, поддържат икономически връзки с Иран и се опитват да избегнат директно въвличане в по-широк регионален конфликт. Регионът има ключово значение за световната икономика, тъй като през него преминава значителна част от глобалния износ на петрол и природен газ. Всяка ескалация около Ормузкия проток – тесния морски коридор между Иран и Оман – може да доведе до сериозни сътресения в международната търговия и рязко покачване на цените на енергийните ресурси.

В последните дни, цените на петролa бяха в непрекъснато движение поради продължителното блокиране на протока, а в началото на тази седмица цените на скочиха с над 25% и достигнаха най-високите си нива от средата на 2022 г., преди бързо да се върнат с около 30 долара надолу.

Именно поради тази причина развитието на конфликта в Близкия изток се следи внимателно не само в региона, но и от правителства и пазари по целия свят.

Персийският залив е ключова геостратегическа точка и в исторически план. Той е свързвал Индийския океан с практически всички познати сухоземни цивилизации в района на Близкия изток. Историята помни, че който е контролирал Персийския залив, е контролирал морските контакти с Индия, както и търговията с Южна Месопотамия.