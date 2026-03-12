Какво ще задоволи Тръмп в Иран: Сценариите пред Техеран (ВИДЕО)

Каква е ситуацията в Близкия изток в момента и какви са прогнозите на експерти за конфликта между Иран, Израел и САЩ? На 28 февруари тази година САЩ и Израел нападнаха по въздух Ислямска република Иран, с цел премахване на режима на аятоласите, който САЩ и Израел считат за заплаха за своята и международната сигурност.

Иран бързо отвърна на удара, като изстреля ракети към Израел, Бахрейн, Катар, Кувейт и Обединените арабски емирства, които са съюзници на САЩ. Това е така, защото там са разположени и американски военни бази. Доналд Тръмп заяви, че съвместната атака с Израел е опит да се спре Иран да създава ядрени оръжия, които ислямската република отрича, че разработва.

Във втората седмица от конфликта обаче, израелските военни съобщиха за нова мащабна операция срещу цели в Техеран и Исфахан, в централен Иран, които идват след ирански ракетен обстрел на Севeрен Израел от преди няколко дни.

Източник: Getty Images

След непрекъснатото движение на цената на петрола през последните дни, заради блокирането на Ормузкия проток, тази сутрин цената на барел суров петрол тип "Брент" отново премина 100 долара, преди да се установи на равнища от около 98 долара. Скокът дойде след като ирански катери камикадзе удариха два петролни танкера в ключовия за петролните доставки проток. От началото на конфликта в Персийският залив са атакувани 16 кораба в протока, три от които през вчерашния ден, включително тайландски кораб за насипни товари и японски контейнеровоз.

Военното командване на Иран заяви, е готово за продължителна война, която би могла да срине световната икономика, а държавите трябва да се готвят за цени на петрола от 200 долара за барел. На фона на това, САЩ и Израел също не дават индикации за прекратяване на разрастващия се военен конфликт, а американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е приключил с Иран и има намерение да довърши започнатото. Конфликтът би приключил бързо, смятат експерти, ако се постигнат договорки за ядрено споразумение с ислямската република. Това към момента обаче изглежда безуспешен сценарий.

Източник: Getty Images

Към момента Тръмп не приема и новия лидер на страната Моджтаба Хаменей, което допълнително налива масло в огъня. Другият вариант, който редица експерти обсъждат, са вътрешни размирици в Иран, породени от тежкото икономическо и социално положение на народа. Не е изключено да се мисли и за специална операция по унищожаване напълно на ядрения арсенал на Иран, преди Тръмп да обяви победа и да се изтегли.