Какво знаем за ядрената програма на Иран? (ВИДЕО)

Разработва ли Иран ядрено оръжие и защо ядрената програма на ислямската република предизвиква сериозно безпокойство в САЩ и Израел?

Има сведения, че Ядрената програма на Иран стартира още през 1950 година с помощта на Съединените американски щати като част от атомната програма за мир. Участието на Щатите и на Западна Европа в ядрената програма на ислямската република продължава до иранската революция от 1979 година, която сваля шаха на Иран и международното сътрудничество бива прекратено.

През 1981 г., ирански официални лица заключават, че ядреното развитие на страната трябва да продължи и така през 90-те години на 20. век Русия формира съвместна изследователска организация с Иран, предоставяйки им руски ядрени експерти и техническа информация. В началото на 21.век е разкрита нелегална програма за обогатяване на уран в Иран, заради която започват да се зараждат опасения че може да бъде предназначена за немирни цели.

След поредица разследвания, през ноември 2011 г. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщава достоверни данни, че Иран провежда експерименти, насочени към разработването на ядрена бомба до 2003 г., и че научните изследвания може да продължават в по-малък мащаб, след това време. Въпреки тези обстоятелства, Иран винаги е поддържал позицията за мирен характер на ядрената си програма и е застъпвал становището, че целта е единствено за производство на енергия.

През 2015-а бе сключено ключово международно споразумение, което наложи ограничения върху ядрените дейности на страната в замяна на облекчаване на санкциите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче се оттегли от това споразумение по време на първия си мандат, а последващите опити за договаряне на ново споразумение се провалиха.

На 12 юни миналата година Mеждународната агенция порица Техеран, като заяви, че страната е нарушила задълженията си да сътрудничи на инспекторите и че агенцията не е в състояние да определи дали ядрената програма на страната е „изцяло с мирни цели“.

На следващия ден Израел започна бомбардировки на военните и ядрените съоръжения на страната.

Според последния потвърден статут от Международната агенция за атомна енергия, през юни 2025 година, Иран има натрупани 441 килограма уран, обогатен до 60%. Това представлява увеличение с над 50% спрямо февруари същата година. Според експерти, преработен допълнително, този материал би бил достатъчен за производството на около дузина ядрени бомби.