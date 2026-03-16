Какво знаем за ядрената програма на Иран? (ВИДЕО)

16 март 2026, 17:00 часа

Разработва ли Иран ядрено оръжие и защо ядрената програма на ислямската република предизвиква сериозно безпокойство в САЩ и Израел?

Има сведения, че Ядрената програма на Иран стартира още през 1950 година с помощта на Съединените американски щати като част от атомната програма за мир. Участието на Щатите и на Западна Европа в ядрената програма на ислямската република продължава до иранската революция от 1979 година, която сваля шаха на Иран и международното сътрудничество бива прекратено.

През 1981 г., ирански официални лица заключават, че ядреното развитие на страната трябва да продължи и така през 90-те години на 20. век Русия формира съвместна изследователска организация с Иран, предоставяйки им руски ядрени експерти и техническа информация. В началото на 21.век е разкрита нелегална програма за обогатяване на уран в Иран, заради която започват да се зараждат опасения че може да бъде предназначена за немирни цели.

Източник: iStock

След поредица разследвания, през ноември 2011 г. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщава достоверни данни, че Иран провежда експерименти, насочени към разработването на ядрена бомба до 2003 г., и че научните изследвания може да продължават в по-малък мащаб, след това време. Въпреки тези обстоятелства, Иран винаги е поддържал позицията за мирен характер на ядрената си програма и е застъпвал становището, че целта е единствено за производство на енергия.

През 2015-а бе сключено ключово международно споразумение, което наложи ограничения върху ядрените дейности на страната в замяна на облекчаване на санкциите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче се оттегли от това споразумение по време на първия си мандат, а последващите опити за договаряне на ново споразумение се провалиха.

На 12 юни миналата година Mеждународната агенция порица Техеран, като заяви, че страната е нарушила задълженията си да сътрудничи на инспекторите и че агенцията не е в състояние да определи дали ядрената програма на страната е „изцяло с мирни цели“.

На следващия ден Израел започна бомбардировки на военните и ядрените съоръжения на страната.

Според последния потвърден статут от Международната агенция за атомна енергия, през юни 2025 година, Иран има натрупани 441 килограма уран, обогатен до 60%. Това представлява увеличение с над 50% спрямо февруари същата година. Според експерти, преработен допълнително, този материал би бил достатъчен за производството на около дузина ядрени бомби.

Александра Йошева
