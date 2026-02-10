Сервирано с блясък: "Брънч за начинаещи" с гала премиера (ВИДЕО)

Много смях, добро настроение и кокоши пера изпълниха Зала 1 на НДК по време на гала премиерата на новия филм на Яна Титова "Брънч за начинаещи".

Филмът събира на едно място актьорите Орлин Павлов, Валентина Каролева, Александра Сърчаджиева, Жаклин Дочева, Стилиян Стоянов, Стефан Вълдобрев и други популярни лица. Сюжетът проследява историята на Крум и Жана - изобретатели на здравословния смарт часовник "ЖАНИ". Заплашени от пълен фалит, двамата организират бляскав обяд, за да убедят единствения заинтересован инвеститор да ги финансира. Но всичко е на път да се провали, когато плановете им се сблъскват с ексцентричната Росена, нейното семейство и още по-ексцентричните им вярвания.

Енергията по-време на премиерата зареди всички с положителни емоции, още преди излъчването на лентата.

Специално пред камерите на Actualno.com застана Владимир Ампов - Графа, който е не само създател на музиката във филма, но и автор на песента "Ех, че хубав ден", която изпълнява заедно със своя колега Орлин Павлов и част от актьорския състав на продукцията.

"Беше много забавен процес, защото цяла есен и почти цяло лято гледах филма нон стоп и пишех по отделните сцени. А самата песен "Ех, че хубав ден", дойде от главната тема във филма. Разработих я и заедно с Орлин и The brunchers, които са актьорите от филма я изпяхме. Много се радвам, защото това е един саундтрак, който се получи на един дъх...", сподели Графа.

Създаден от NO BLINK Pictures, с продуценти Александър Алексиев и Николай Стоичков, филмът ще тръгне по кината на 13 февруари - точно навреме за уикенд, в който всички празнуват: любовта, виното или просто добро настроение.

Как премина премиерата - вижте в репортажа.