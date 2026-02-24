Любопитно:

От социалните мрежи до световната сцена: Барабанистката Михаела Найденова се завръща в метъл групата Nervosa (ВИДЕО)

24 февруари 2026, 14:00 часа 207 прочитания 0 коментара

28-годишната барабанистка Михаела Найденова се завръща зад барабните на известната бразилска дамска метъл група Nervosa. След кратка лична и творческа пауза с формацията българката отново поема ритъма на една от най-експлозивните женски банди на световната метъл сцена. 

Завръщането ѝ бележи нов етап както за самата нея, така и за формацията - с повече опит и амбиция за още по-големи сцени. От първите ѝ стъпки зад барабаните в София до международните турнета, пътят на Михаела в история за постоянство, талант и безкомпромисна отдаденост на музиката.

Михаела се присъединява към Nervosa през 2023 година, когато групата се свързва с нея през социалните мрежи. 

"Когато дойде пандемията, аз бях четвърти курс. Изпитът ми се проведе онлайн, но не с директна връзка, защото щеше да прекъсне вероятно, а с предварително записани клипчета. И аз тогава започнах да снимам малко повече какво правя и започнах да качвам. Беше пандемия, всички си висяхме по телефоните, целият свят се намираше в социалното пространство, и попаднах на един конкурс - "Hit like a girl" и случайно станах на 3-то място. Започнах да качвам още клипчета и да си развивам социалните мрежи и един ден получих съобщение от тях в Instagram", разказа Найденова пред камеритe на Actualno.com.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Така през 2023 година излиза албумът "Jailbreak" с нейно участие и започва пътят ѝ към световната сцена. Едва година след това обаче Михаела решава, че ще се раздели с групата, за да експериментира с по-сложни стилове. 

"Когато за пръв път бях в Nervosa, бях много по-млада и доста по-неопитна. В един момент взех решението, че искам да се развивам в друг стил. Като артист, музикант и да придобия повече опит", разказа младата барабанистка. 

Съдбата обаче има други планове и от тази година Михаела отново се завръща в състава на групата. Какви са причините за това - вижте в репортажа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
репортаж метъл Михаела Найденова NERVOSA барабани
Още от Репортажи
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес