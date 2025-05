Бой между Усик и Фюри: Вече не, роботи са на мода в бокса (ВИДЕО)

Китайската компания Unitree Robotics показа способностите на свои хуманоидни роботи пред студенти преди първия в света боксов мач с роботи. Той трябва да се проведе тази неделя и да бъде излъчен в световен мащаб. Роботите ще стъпят на боксовия ринг и ще си разменят удари. Ако сте твърде любопитни, за да чакате, вече можете да зърнете действието в първите им тестови мачове.

Just look at this! Robots are fighting in the ring



Chinese company Unitree Robotics showcased its humanoid robots in front of students — they’re testing their abilities ahead of the world’s first-ever robot combat match, set to take place this Sunday and broadcast globally. pic.twitter.com/FcxYcmmGVW