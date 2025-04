Кой спечели? Хуманоидни роботи се състезаваха с хора в полумаратон (ВИДЕО)

Резултатите на техническия прогрес отдавна не ни изненадват, а роботите са неотменна част от всекидневието ни. Безспорно най-голям интерес представляват хуманоидните роботи, които и всяват известен страх със способностите си и повдигат въпроса: Ще заменят ли изцяло хората? В една от последните им изяви роботи се се състезаваха наравно с хора по време на полумаратон.

Бягането бе организирано в Пекин на 19 април 2025 г., съобщи Асошиейтед прес. Двукраките хуманоидни роботи от различни марки и размери се движеха по 21,1 километровото трасе, подпомагани от екипи от навигатори, оператори и инженери. Организаторите твърдят, че това е първото подобно събитие. Като предпазна мярка, роботите и хората са били отделени в паралелни трасета, разделени с преграда.

The humanoid robot half-marathon in Beijing just started! pic.twitter.com/8vr2nXQwuR