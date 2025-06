Невероятно: Вижте как стотици роботи преместиха архитектурен комплекс (ВИДЕО)

С помощта на 432 малки робота в Шанхай беше преместен традиционен сграден комплекс в стил шикумен, чиято обща площ е 4030 квадратни метра и приблизително тегло 7500 метрични тона. Новината съобщава China Daily. Построен между 20-те и 30-те години на миналия век, комплексът Хуаянли се състои от три тухлени и дървени конструкции и се движи със средна скорост от приблизително 10 метра на ден от 19 май, като е планирано да се върне на първоначалното си място до събота.

За да преодолее предизвикателствата, строителният екип използва съвременни технологии, включително мини роботи за работа по фундаментиране на пилоти. Самоходните сондажни роботи с нисък клиренс могат да бъдат управлявани дистанционно, за да се придвижват през тесни врати и коридори, което позволява работа по фундаментиране в рамките на историческите структури.

In Shanghai, an entire architectural complex from the 1920s–1930s was relocated using walking robots, according to China Daily.



The complex consists of three brick-and-wood buildings, covering a total area of about 4,030 square meters and weighing approximately 7,500 tons.