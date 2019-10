The Sales House ще продава рекламното време на Nickelodeon, Nick Jr и Nicktoons в България

The Sales House анонсира, че от 1 януари 2020 г. поема продажбата на рекламното време на Viacom за България. След Discovery, това е втората голяма международна медийна компания, която става част от портфолиото на The Sales House. Каналите на Viacom, отворени за реклама в България, включват №1 детски развлекателен бранд в света – Nickelodeon, както и популярните детски канали Nick Jr и Nicktoons.

Viacom International Media Networks (VIMN) е лидер в създаването и разпространението на тематично развлекателно съдържание в световен мащаб. Nickelodeon предлага някои от най-качествените детски анимационни и игрални сериали, изпълнени с хумор и вдъхновение за децата. Програмата на Nick Jr пък е комбинация от забавно и образователно съдържание, което позволява на малчуганите да се учат посредством играта. Програмното портфолио на каналите включва популярните анимационни серии Костенурките Нинджа, Спондж Боб Квадратни Гащи, Кунг Фу Панда; образователните филмчета за деца в предучилищна възраст Дора Изследователката, Геймърки и Опасният Хенри; както и игрални сериали, фокусирани върху ежедневните проблеми в семейството като Тъндърмен срещу Тъндърмен, Училище за Рок, Ники, Рики, Дики и Дона. Други познати на българската аудитория канали на Viacom, които за момента не излъчват локални реклами, са Comedy Central Extra, MTV и VH1., каза Весела Димова, управляващ съдружник в The Sales House., част от Viacom Inc., е собственик на едни от най- популярните международни мултимедийни развлекателни канали като Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Nick Jr. и Paramount Channel. Viacom достига кумулативно до над 4,3 млрд потребители в повече от 180 страни посредством близо 300 локализирани телевизионни програми и дигитални медии на над 40 езика.бе създадена през 2017 г. и функционира от 1 януари 2018 г. Компанията стартира с представителството на каналите Discovery, TLC и ID. В началото на 2019 г. бяха добавени каналите на Scripps Networks – Travel Channel, Fine Living и Food Network, а през 2020 г. освен трите канала на Viacom, се очаква и старта на Eurosport 1. Локалните канали, които The Sales House продава са WNESSTV и Канал 3. Делът от аудиторията между 18 и 49 годишна възраст на каналите от портфолиото на The Sales House през 2020 г. ще достигне 7%. В следствие сливанията на медийни групи в световен мащаб, международните компании, които продават рекамно време в България към момента са 5 – Discovery (включително и каналите на Scripps)**, Viacom, Disney (включително и каналите на Fox и National Geographic)***, Sony, Turner.