Като жива! Нова восъчна фигура на Кейт Мидълтън в музея "Мадам Тюсо" (ВИДЕО)

Кралският червен килим беше разстлан за новата восъчна фигура на Кейт Мидълтън в музея на Мадам Тюсо в Лондон. В сряда, 21 май, музеят представи новата си статуя на принцесата на Уелс, след като восъчната фигура претърпя промяна. Това се случва, след като 43-годишната Кейт за първи път дебютира в музея през април 2012 г., година след сватбата си с принц Уилям. "В навечерието на 14-ата годишнина от сватбата на Уилям и Кейт, талантливите художници от студиото освежиха фигурата на Кейт Мидълтън от диадемата до петите", се казва в прессъобщение, разпространено от "PEOPLE".

На снимките, споделени от музея, восъчната фигура на принцеса Кейт се вижда с блестяща розова рокля и тиара, отразяващи тоалета, който тя носи на годишния дипломатически прием в Бъкингамския дворец през декември 2023 г. "Фигурата е облечена в тъмнорозова рокля на Jenny Packham, сребърни обувки в стил Gianvito Rossi "Rania 105" и завършена с точно копие на характерната тиара "Любовен възел" - продължава съобщението. "Самата диадема е от архивите на Мадам Тюсо в Лондон и е носена от фигурата на принцеса Даяна през 80-те години на миналия век."

Кралската украса за глава е тази, която Кейт е носила най-често като член на британското кралско смейство, а също така е била любима на покойната ѝ свекърва, принцеса Даяна, която я е носила многократно. Според придворния бижутер специалната диадема е на повече от 100 години и първоначално е поръчана на бижутера Garrard от кралица Мери през 1913 или 1914 г.

Външният вид на восъчната фигура е допълнен със син пояс на Кралския викториански орден, както и с "Ордена на кралското семейство QEII" и реплики на обеци Greville Diamond Chandelier. Восъчната фигура на Кейт стои до статуята на съпруга ѝ от музея на Мадам Тюсо. Масово потребителите в интернет коментират, че новата восъчна фигура на Кейт е изключително точна и сякаш виждат пред себе си живата принцеса.

Look who's back 👀 The Princess of Wales has returned to Madame Tussauds London with a new updated look pic.twitter.com/sCHmDvrSsJ