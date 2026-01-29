Лайфстайл:

Осмо дете: Семейството на Марк Антъни се увеличава (СНИМКА)

29 януари 2026, 10:25 часа 0 коментара
Марк Антъни и Надя Ферейра отново ще стават родители. Двойката обяви новината на 28 януари – същия ден, в който празнуват третата си годишнина от сватбата. Те сключиха брак на 28 януари 2023 г. в прочутия Pérez Art Museum в Маями. Сред кумовете на церемонията беше и Дейвид Бекъм, което добавя щипка ирония към събитието, предвид известните семейни сватбени драми на певеца.

Надя сподели трогателна снимка на нарастващото си коремче, прегърнато от Марк и техния син Марко Муньос, който вече е на две години. "Честита 3-та годишнина!", написа тя, добавяйки на испански: "Какъв прекрасен подарък ни поднася животът. Бог е велик, Маркито ще става батко."

Семейството бързо бе залято с поздравления от приятели, фенове и колеги.

Децата на Марк Антъни

За изпълнителя на "Rain over me" това ще бъде осмото му дете. През юни 2024 г. Ферейра и Марк Антъни отпразнуваха първия рожден ден на сина си Марко. Надя сподели специалния момент в Instagram, като публикува снимка на малкия рожденник. Тя не само честити празника на сина си, но и зарадва феновете, като разкри неговото име.

Освен сина си Марко, Марк Антъни има още шест деца: дъщеря Ариана (31 г.) и син Чейс (28 г.) от бившата му приятелка Деби Росадо, синовете Кристиан (25 г.) и Райън (22 г.) от брака му с Даянара Торес, както и близнаците Еме и Максимилиан (17 г.), които има с Дженифър Лопес.

Първите слухове за връзката между Антъни и Ферейра се появиха, след като двойката беше забелязана на романтична разходка в Мексико Сити през 2022 г.

Малко по-късно те потвърдиха връзката си, публикувайки обща снимка в социалните мрежи.

