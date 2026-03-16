Владимир Зомбори преди сватбата с Весела Бабинова: Не беше любов от пръв поглед (ВИДЕО)

Владимир Зомбори и Весела Бабинова са сред най-харесваните и обсъждани известни двойки у нас. Актьорското семейство впечатлява не само с таланта си на сцената, но и с отношенията си, на които почитателите им се възхищават. Затова и когато говорят за личния си живот, привличат винаги вниманието. За феновете им не е тайна, че Зомбори и Бабинова се познават от годините си в НАТФИЗ, но се оказва, че любовта им не е била от пръв поглед. "Видях Весела за първи път преди много време... В компанията на други мъже, както и аз съм бил в компанията на други хора. Но това са нормалните неща", разказа Зомбори в подкаста "Елизабетско".

Актьорът уточни, че е трябвало време, за да пламне искрата на любовта. "Имах лек респект към нея", подчерта той за любимата си.

Още: Моментите, които преобърнаха живота на Владимир Зомбори

Кога е сватбата?

Двойката е заедно от повече от седем години и има малка дъщеря. Зомбори определя себе си за по-строгия родител, а за Весела той се оказва баланс относно емоциите ѝ. Той ѝ е голяма подкрепа и за предизвикателството, което я извади от зоната на комфорт - участието в "Като две капки вода". Припомняме, че миналата седмица тя трогна зрителите с превъплъщението си в Ан Хатауей и заслужено спечели първото място в лайва.

В началото на годината Зомбори и Бабинова разкриха кумовете си на предстоящата сватба. Има ли запазена дата за церемонията, засега двойката запазва в тайна.

Още: Изненада: Любима холивудска двойка с рядка обща поява след повече от 10 години (ВИДЕО)