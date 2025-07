Дженифър Лопес след 4 брака: "Приключих с това!" (ВИДЕО)

Дженифър Лопес няма намерение да минава под венчилото в скоро време. И не се притеснява категорично да го заяви пред многобройните си фенове. По време на концерт от европейската част на турнето си "Up All Night" във вторник, 15 юли, певицата изненада публиката, като коментира личния си живот. Забелязала, че фен държи плакат с надпис "Джей Ло, омъжи се за мен?" суперзвездата реши да отговори директно. "Мисля, че приключих с това"... Опитах няколко пъти", каза тя пред тълпата по време на концерта си в Билбао, Испания.

А видео с отговора на Лопес бързо се разпространи в социалните мрежи.

Jennifer Lopez reacts to a fan asking to marry her:



“I think I’m done with that. I’ve tried that a few times” 😂 pic.twitter.com/zoQqxse0Tl